Majo Quiroga, desde Bélgica: "Siempre soñé con este momento"

Nació prematura, con apenas 900 gramos. Tenía apenas meses de vida cuando perdió la vista, sin embargo nada la frenó para cumplir todos sus sueños. Hoy va camino a la gloria: por primera vez en Europa, buscará la clasificación olímpica junto a Micaela Barroso, su guía en el ciclismo adaptado.

María José Quiroga tiene una historia admirable de superación. Siempre se las ingenió para hacerle frente a las adversidades y lograr todo lo que fue planificando para su vida. Y Tokio es uno de sus grandes objetivos. La deportista albardonera se encuentra ya en Bélgica. donde disputará la Copa del Mundo del 7 al 9 de mayo en Ostende, la última fecha para lograr sumar puntos y obtener la clasificación a los Juegos Paralímpicos.

"¿Qué siento? No sé, no lo puedo creer. Tengo una emoción enorme, estoy sorprendida porque siempre soñé con esto. Estoy feliz de representar a la Selección Argentina y a mi San Juan. No pensé que podía llegar, aunque siempre lo soñé", le reveló la joven a Tiempo de San Juan.

unto a la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado, encabezada por su director técnico, el profesor, Martín Ferrari, la ciclista disputará su primer torneo internacional después de más de un año sin competencia de ese nivel. El 7 de mayo estará compitiendo en contrarreloj (27km) y el 9 será el turno de la prueba de ruta (90km).