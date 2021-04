Boca logró su segundo triunfo consecutivo en la Copa Libertadores: superó 2-0 al Santos en la Bombonera

Boca da pasos con firmeza en el inicio de la Copa Libertadores: derrotó 2-0 al Santos de Brasil en la Bombonera y así acumuló su segundo éxito al hilo en el Grupo C de la Copa Libertadores. Carlos Tevez y Sebastián Villa anotaron para el vencedor, que jugó un partido serio y sacó diferencia desde la efectividad y la jerarquía de sus figuras.

Cristian Pavón, en su primer partido como titular desde su retorno, ofreció una versión interesante. Y junto a Villa y Tevez pueden conformar una delantera de temer si los rivales le ofrecen espacios. Varela, en el mediocampo, resultó otro punto alto, en un Xeneize que fue encontrando aplomo con el correr de los minutos.

Santos no salió a esperar. Presionó alto y buscó progresar con pelota al piso, aunque Boca consiguió cortarle los circuitos y sólo consiguió ser más incisivo por las bandas, con Braga y Marinho. Al Xeneize, en principio, también le costó la elaboración, a partir de un mediocampo de buen pie, pero poco predispuesto a los rompimientos de líneas. Así, lastimó más con balones largos para sus velocistas: el regresado Pavón y Villa. Un remate del colombiano y otro de Tevez, lo más peligroso del dueño de casa en la primera media hora.

Con el correr de los minutos, Boca fue sintiéndose más cómodo en el pleito, más protagonista. Pero no fue profundo. La tenencia no se tradujo en situaciones de riesgo; sólo en aproximaciones. Lo mejor del local llegó a los 42 minutos, con un unipersonal de Cristian Pavón por derecha. Tras recibir un pelotazo, aceleró a fondo, pero la compañía tardó en llegar. en consecuencia, enganchó hacia adentro, luego hacia afuera, y remató cruzado: le quemó los guantes al arquero Joao Paulo, pero no lo logró vulnerar.

Pero la fortuna (y el trabajo en la pelota parada de la semana) le sonrieron a Boca en el inicio del segundo tiempo. A los dos minutos, Pavón ejecutó con justeza un tiro de esquina, la bajó López y Tevez (perfectamente habilitado pese a los reclamos del Santos) conectó para abrir el marcador.

El hecho de ponerse en ventaja puso a Boca en una posición favorable para su plan. Santos salió aún más y dejó espacios que los auriazules supieron aprovechar. A los 24 minutos, recuperaron en su campo, salieron en velocidad de contra, Tevez habilitó a Villa, quien adelantó el balón y definió con pericia: 2-0.

Desde ahí, el equipo de Miguel Ángel Russo llevó las riendas con aplomo. Y continuó dándole forma a una racha perfecta desde lo futbolístico. Venía de acumularó tres victorias consecutivas entre las dos partidos de la Copa de la Liga -ante Atlético Tucumán como local y frente a Huracán en Parque Patricios- y lo que fue el debut copero en la altura de La Paz ante The Strongest.

Así, el Santos, el equipo que le quitó el sueño de la séptima Libertadores en las semifinales de la edición pasada, vio cómo Boca consumó su justa revancha. Y, de a poco, va construyendo su fachada de aspirante al título, por el momento, basada en el peso de individualidades que, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, podrían ser la envidia del resto de los competidores del torneo.

En la continuidad de la Libertadores, Boca jugará el próximo martes en Ecuador: visitará al Barcelona en Guayaquil. Por su parte, Santos será local del The Strongest el mismo día.

Fuente: Infobae