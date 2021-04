A pulmón: sacaron un préstamo para viajar a Pocito y debutar en el fútbol femenino

En la Asociación Bella Vista “Las Águilas” todo es a pulmón. Desde que fundaron la entidad, hace dos años atrás, el técnico y las chicas que integran las inferiores y Primera trabajan ad honorem por este gran proyecto, que es el crecimiento del fútbol femenino en el departamento 9 de Julio.

Uno de los tantos ejemplos se vio reflejado este último fin de semana, cuando debutaron en el torneo de la Liga Sanjuanina de Fútbol y para costear una movilidad, tuvieron que sacar un préstamo de 7 mil pesos. El papá del entrenador, Rodrigo Vera, fue quien puso el documento para conseguir el dinero que necesitaban para costear el colectivo.

El partido se disputó en cancha de Carpintería. De 9 de Julio a Pocito no hay colectivos directos, es decir que las chicas debían trasladarse al centro y del centro al departamento del Sur. Eran prácticamente casi tres horas de viaje y solo de ida. Previamente habían solicitado la movilidad municipal, que también es utilizada por el plantel masculino de fútbol once y otras disciplinas. Sin embargo, según contó el entrenador de “Las Águilas”, dos días antes del encuentro les comunicaron que la misma no estaba disponible porque todavía no estaba aprobado el expediente. De inmediato tuvieron que salir a golpear puertas para conseguir el vehículo.

Ya quedaban horas para el debut y fue el papá de Rodrigo quien salió al rescate de las chicas. “Hay dos o tres jugadoras que tienen auto, pero no entrábamos todos. Fue una situación desesperante. Era nuestro debut y no teníamos en qué ir. Por suerte mi viejo sacó el préstamo para pagar la movilidad. Y gracias al dueño del boliche de 9 de Julio, nos cobraron un monto menor", comentó Vera a Tiempo de San Juan.

La preocupación continúa en el equipo femenino. Como no tienen sede, todos los partidos del torneo deben disputarlo en condición de visitante. Por eso no saben en qué van a viajar este próximo fin de semana, descartando de antemano la posibilidad de sacar un nuevo préstamo. “Somos una institución humilde, que empezó de cero. Vamos a hacer un locro este finde para ver qué reunimos. Se nos hace muy complicado todo”, cerró Vera.