El basquetbolista nigeriano que, de entrar a la NBA, sería el jugador más alto de su historia

En el básquet universitario de Wichita, Estados Unidos, apareció un joven de 21 años que llama la atención. Es Abiodun Adegoke, es nigeriano, tiene 21 años (aunque él dice que tiene 18) y trabaja y juega al básquet en Midwestern States Mustangs. El basquetbolista, con solo elevar un brazo, puede volcar la pelota en el aro sin ningún esfuerzo, lo que es un recurso invaluable para cualquier equipo. Con sus impresionantes 2,36 metros de altura, si Adegoke lograra entrar en la NBA, sería el jugador más alto en la historia de la liga.

El jugador más alto en la historia de la NBA es Gheorghe Muresan, un rumano de 2,31 metros de altura, seguido de el sudanés Manute Bol, con la misma altura pero con un par de milímetros menos. Por esto, si el joven nigeriano lograra entrar en la prestigiosa liga de básquet, pasaría a ser el jugador más alto de la “National Basquetball Association”, y por gran diferencia.

Y es que las posibilidades de que lo fiche la NBA no son nulas ya que su habilidad que lo convierte en un arma dentro de la cancha: sin ningún esfuerzo, solo elevando el brazo, puede volcar la pelota con mucha tranquilidad. Aunque quizás saltar no sea su fuerte dado su peso, no le hace falta para pelear rebotes ni atacar el aro. En la cuenta de Tik Tok de su equipo, se postearon dos videos en el que se ve con claridad su talento único en el mundo. Lo compararon con un basquetbolista de 1.70m, una altura promedio pero que al lado suyo parece ser minúscula.

Además, mostraron una jugada defensiva en la cual debían frenarlo de alguna manera. El hombre africano simplemente se dedicó a caminar, girar hacia el aro y volcarla sin mover más que su brazo. Una verdadera bestia del básquet que, de ir a la NBA, sería el más alto de la historia (incluso superando al japonés Yasutaka Okayama, que con 2.34m fue drafteado pero nunca jugó).