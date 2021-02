Boca borró al sanjuanino Emma Mas: ¿lo decidió Russo o Riquelme?

A Emmanuel Mas, a Julio Buffarini y a Leonardo Jara se les vence el contrato en Boca a mediados de año, y el DT, Miguel Ángel Russo, les comunicó que no serían tenidos en cuenta.

Lo curioso fue cómo, según TNT Sports, se los comunicó: "Me dijeron que ustedes tres no juegan más".

La frase del entrenador daría a entender que poco tuvo él que ver con esa decisión. y si no es cosa de Russo no hay muchos caminos para recorrer: quién le cerró la puerta de Boca al sanjuanino ex San Martín fue el propio Juan Román Riquelme.

Con estos jugadores parece repetirse la historia de Pol Fernández, quién fue apartado del primer equipo y enviado a entrenar con la reserva a fines del 2020, hasta el vencimiento de su contrato.

Más tarde Fernández pudo emigrar al Cruz Azul, un grande mexicano.

Resta ver si Emmanuel Mas, sabiendo que no tendrá continuidad y jugará "poco y nada", como le advirtieron, se quedará medio año cumpliendo el contrato o si buscará rescindir para incorporarse a algún equipo del fútbol local o extranjero, ya que el libro de pases para irse al exterior aún está abierto.