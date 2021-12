Sergio Agüero habló por primera vez sobre su arritmia y agradeció los mensajes de apoyo

El pasado 30 de octubre, Sergio Agüero sintió un dolor en el pecho durante el partido entre Barcelona y Alavés por La Liga de España. Los primeros estudios arrojaron que sufre de una arritmia e inició un tratamiento de tres meses para determinar si puede seguir jugando al fútbol o deberá retirarse anticipadamente.

En las últimas semanas, surgió el rumor desde España que indicaba que el Kun realizaría una conferencia de prensa en la que anunciaría que cuelga los botines. Si bien desde su entorno no lo desmintieron, la conferencia, por lo menos por ahora, no ocurrió. Este jueves, el delantero de la Selección Argentina habló por primera vez del tema, de manera breve, y agradeció las muestras de apoyo.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias. No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de Krü (su equipo de eSports) y nada más que eso. Gracias por bancarme", expresó Agüero en stream.

Fuente: TyC Sport