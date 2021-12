¿Golpe a Tinelli? Lo quieren afuera de la Liga Profesional

La rosca del poder político en el fútbol te sorprende en cualquier momento del año. No importa que sea en plena competencia para cambiar reglamentos con la pelota en marcha. O en épocas de brindis, donde la gente tiene la cabeza en otra cosa, y ellos siguen buscando sacar tajada. La Navidad llega con un bombazo que se viene cocinando desde hace unos días en los pasillos de la Liga Profesional de Fútbol: un grupo de clubes (15 en total) quiere destituir a Marcelo Tinelli como presidente. Y la AFA empuja...

El jueves, un día después del sorteo de la Copa Argentina, Olé fue testigo de un diálogo entre dos dirigentes de peso, y a su vez con poder en la AFA. “Imaginate... No da para más, ya nos cansamos”, dijo uno de los que encabeza la movida. Y el otro, como dando el visto bueno, asintió: “Sí, no da para más, me parece perfecto lo que decidieron”.

Desde entonces, los llamados entre los directivos se suceden, unos a otros, e intentan convencerse de firmar la carta con el pedido de destitución, para que se trate en reunión de Comité Ejecutivo de la Liga. Algunos querían que fuera el martes que viene, otros que se pasaría para enero. Finalmente, ante toda esta intención, el propio Tinelli llamó a una reunión el 11 de enero, luego del sorteo de la Copa de la LPF. Lo hizo mediante una carta en que, con dureza y crudeza, respondió al intento de golpe: "Considero a la desestabilización institucional un golpe artero, no sólo a las autoridades que fueron legítimamente electas en forma oportuna, sino también a la vida de la organización que se trata de violentar. No comparto los métodos ni los valores de las personas que llevan adelante esta aventura, y creo firmemente en la democracia en todos los niveles de nuestra vida institucional y en la legitimidad que deben tener quienes nos representan".

