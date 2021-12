El gesto del Kun Agüero con el Barcelona tras anunciar su retiro del fútbol

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”. Con esas palabras, Sergio Kun Agüero confirmó públicamente su decisión de alejarse del fútbol profesional producto de un problema cardíaco. Lo anunció en un escenario montado en el centro del Camp Nou, junto al presidente Joan Laporta y un cartel que decía “Culé una vez, culé para siempre”.

Pese a su corto paso por el Barcelona, el argentino tuvo un gran gesto para con la entidad española. Según informó L’Ara, el hombre surgido de la cantera de Independiente y con pasos por Atlético Madrid y Manchester City, le perdonará el segundo año de contrato que tenía firmado con los azulgranas. Además, tomó la decisión de solamente cobrar una parte de su salario actual (pagado por la aseguradora que cubre al primer equipo del club). El Kun llegó a disputar simplemente cinco compromisos con la camiseta del Barca (en dos fue titular) y marcó un gol, en el clásico ante Real Madrid.

El accionar de Agüero le significó un gran alivio a las arcas catalanas, ya que la institución atraviesa una profunda crisis económica desde hace algunas temporadas. Este tampoco es el primer gesto que tiene el deportista, ya que para acordar su desembarco bajó considerablemente sus pretensiones económicas, aceptando ganar mucho menos dinero que el que percibía en Inglaterra.

El Kun, que había llegado al Barcelona con la idea de jugar junto a su amigo Lionel Messi (finalmente no le renovaron el contrato y marchó rumbo al Paris Saint Germain), debutó avanzada la temporada producto de diferentes problemas físicos. No obstante, los aficionados tenían muchas esperanzas en su fichaje producto de su talento y poderío goleador.

Aunque la noticia es reciente, el campeón de la Copa América 2021 con la Selección ya recibió algunas ofertas laborales. Una es comenzar a incursionar en los medios de comunicación como analista televisivo en transmisiones deportivas.

También seguirá adelante en el mundo de los deportes electrónicos. Hace un año lanzó KRÜ eSports, un grupo conformado por jóvenes argentinos, compite en los eventos internacionales más importantes.