"No creo que Gallardo ande bien en Barcelona, no es lo mismo que River"

Juan Carlos Heredia no es un nombre que suene fuerte en estos tiempos en Argentina, pero fue un delantero habilidoso y encarador de muy buen paso por Belgrano de Córdoba, Rosario Central y de muy buen suceso por el Barcelona, club que lo llevó a jugar en la selección española a fines de la década del 70, antes de su regreso a River.

Es por eso Milonguita Heredia una voz autorizada para hablar de la actualidad del equipo catalán, que está a la búsqueda de un nuevo técnico en la compleja era post Messi.

Consultado por Super Deportivo Radio por radio Villa Trinidad el cordobés explicó que no ve a Marcelo Gallardo con chances de triunfar en el club ante un eventual llamado: "No lo veo a Gallardo dirigiendo a Barcelona, son fútbol distintos. No es lo mismo dirigir a un River con chicos nuevos que a un club con un montón de grandes estrellas. Ahí se les complica a los argentinos".

Luego, fue un poco más allá y agregó: "No anduvo el Flaco Menotti y lo tenía a Diego Maradona, no creo que ande Gallardo".

Messi y su momento en el PSG tras irse del Barcelona

Milonguita Heredia tampoco anduvo con pelos en la lengua al momento de hablar de Lionel Messi. "No lo veo feliz. En el PSG no es ni la sombra de lo quera en el Barcelona. El París Saint Germain hoy pagaría cualquier cosa por ver a Messi como funcionaba acá".

"Yo que Messi, lo hubiera pensado un poquito antes de irme. En Barcelona con un tiro libre y con dos tres jugadas ya esta, la idolatría seguía. En cambio, en el PSG va a tener que demostrar y hasta ahora no lo está haciendo", finalizó.

Fuente: TyC Sport