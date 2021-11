Argentina-Brasil: preparan una campaña antidiscriminación en San Juan

"Nosotros tenemos que ser prudentes, la notificación la tiene que hacer la AFA que es quien tiene el diálogo junto a Conmebol y FIFA; nosotros vamos a ser prudentes con ese comunicado. Hay hechos que no los podemos hacer, mas allá del folklore del fútbol, por ejemplo no respetar el himno de los adversarios o cánticos contra el arbitro, eso ahora se condena y genera acciones en los próximos partidos que es lo que se está discutiendo ahora. San Juan sigue cumpliendo con la capacidad. caben más de 25 mil personas en el estadio, y hemos puesto ese punto en un comienzo para decir estamos al tope pero también podría ingresar un poco más, veremos después si mediante banderas, mediante la generación de una campaña vamos a solucionar este escollo". Así describió el secretario de Deportes de San Juan, Jorge Chica, la situación con el partido de Argentina-Brasil en el Estadio del Bicentenario.

Para el funcionario sanjuanino, hay que guardar prudencia, pero dijo que la disposición de FIFA no es una sanción sino una llamada de atención y aseguró que en San Juan se conservará el cupo de 25.000 espectadores, que incluso podrían ser más y que se activará una fuerte campaña antidiscriminación en el fútbol en San Juan en la cancha para contrarrestar este malestar de la FIFA.

Según se conoció en las últimas horas, la FIFA cargó contra la AFA por las expresiones que se oyeron en el encuentro entre el seleccionado albiceleste y la Selección Uruguaya del 10 de octubre en el Monumental. “Ooh sos una provincia, uruguayo chupapi…” entre otras agresiones, son las que generaron la reacción de la Federación madre del fútbol mundial. Por las expresiones a la Republica Oriental, y la ascendencia al desempeño del arquero Fernando Muslera, se dispuso una disminución de las butacas disponibles en el Estadio del Bicentenario y la multa de 30.000 francos suizos (unos 33.000 dólares, más de 3 millones de pesos argentinos) a la AFA.

A pocos días del esperado encuentro, Chica adelantó a Tiempo de San Juan y Canal 13 San Juan que habrá una conferencia de prensa este martes por la tarde para anunciar qué cupo de entradas tendrán los sanjuaninos y cómo será la venta en el Autódromo del Villicum, dónde y desde cuándo se permitirá el acampe para los que quieran comprar su ticket. También dijo que este jueves tiene una reunión con AFA para saber cuánto costarán las entradas.

Para el funcionario sanjuanino, traer tremendo espectáculo futbolístico no se repetirá en San Juan "en los próximos 100 años". Y evaluó que la gestión fue "una batalla que dimos cultural, interna y externa. Interna porque parte de los sanjuaninos y sanjuaninas se preguntan para qué se generan estos eventos en la provincia, y es una inversión. A pesar de que todavía no han salido a la venta las entradas con tope, no hay alojamiento en la provincia, nos genera impacto que nos posiciona en el mundo, esto nos permite evolucionar en turismo y cuántos chicos el martes 16 van a estar queriendo ser Neymar, Messi y compañía".

Sobre el llamado "pase sanitario" en relación al COVID-19, Chica analizó que "La vacunación se viene dando nosotros hemos guardado una tribuna para los no vacunados, en septiembre cuando vino el TC se hizo y tenemos que comunicar estas acciones, vamos a pedir algo que ya han cumplido los sanjuaninos, primera dosis, en San Juan es un porcentaje altísimo de vacunados, es importante seguir en la línea de completar la vacunación, nos permitimos darnos el lujo de 25 mil personas porque sabemos eso".

Piden a la Difunta Correa por Messi

Chica se mostró confiado de la llegada de Lionel Messi a San Juan, cuando el astro se recupera de una lesión. "Ya prendí la vela a la Difunta Correa", dijo el funcionario ¿en tono de broma? Luego analizó que "a menos que le corten un pie, Leo no va a dejar de jugar, rogamos todos que llegue".