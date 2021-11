De todo el país, con mates y carpas: la vigilia para conseguir los tickets de Argentina-Brasil

En Campo Afuera, a la vera de la Ruta 40, en medio de árboles inmensos que se mueven de un lado para el otro por el fuerte viento, unas diez familias encabezan la vigilia para ver a la Selección Argentina. "Todo sea por la Scaloneta", tira tímidamente uno de los integrantes del grupo de simpatizantes que, lo único que tienen en común, es la fidelidad por la celeste y blanca.

Detrás de ellos, carpas, reposeras, hieleras y mates, el compañero ideal para para una larga espera. También hay preocupación por querer ser los primeros. "No nos dejaron acampar en la puerta del autódromo, así que nos vinimos a este lugar. Esperemos que se respeten las prioridades, nosotros estamos desde la mañana del sábado", comenta otro de los hinchas, mientras atardecía.

La imposibilidad de acercarse al circuito, donde ya están instaladas las boleterías, tiene que ver con que el domingo hay elecciones legislativas. Por eso hay más de 30 efectivos policiales custodiando la zona para evitar que se acerquen los fanáticos. "Yo vine desde Buenos Aires, me vine solo porque mis amigos tenían que trabajar y a otros, no los dejaban. ¿Que si voto? Claro que no. En todo caso voto a la Scaloneta", dice entre risas Rodrigo, un joven que recorrió 1.200 kilómetros para ver por primera vez al campeón de América.

El chico bonaerense, que decidió pegar el faltazo a su despacho por algunos días (es abogado), llegó súper preparado para pasar dos noches seguidas en las inmediaciones de El Villicum. “Estoy entusiasmado, me quedó acá acampando hasta conseguir la entrada. No conocía San Juan, llegué contento, esperando que gane Argentina y que el Dibu se los coma a todos", señala el fanático de Lionel Messi a Tiempo de San Juan.

Enfrente de la carpa de Rodrigo está la familia Coria: un matrimonio y tres hijos. Los cinco llegaron de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, para alentar a la albiceleste, en lo que será un verdadero sueño. “Todo surgió de improviso. Mi hijo leyó en internet que Argentina-Brasil se jugaba en San Juan y automáticamente dijimos `vamos´. Fue de un día para el otro. Para nosotros era una gran posibilidad porque, relativamente, estamos cerca. A Buenos Aires no podemos ir, por eso es lindo que se jueguen estos partidos en el interior. Todos tenemos que tener la posibilidad de ver a la Selección", expresan.

Los puntanos llegaron este sábado a San Juan en camioneta, con colchones y algunas provisiones para pasar las 24 horas que restan hasta conseguir las entradas: “No trajimos nada para comer, me parece que es bueno colaborar con San Juan y el turismo, así que visitaremos algún lugar. Estos eventos también sirven para eso”.

Las filas se habilitarán 12 horas antes del inicio de la venta de entradas, es decir, desde las 21 del domingo 14 de noviembre, día de elecciones en todo el país. Antes no se va a permitir. De hecho, ya para el domingo y lunes, se esperan cientos de efectivos policiales para el operativo de control.