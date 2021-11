De Chimbas a Primera: Talleres le dio la bienvenida a Leandro Espejo, la "joyita" de Peñarol

Leandro Espejo, la joya de Peñarol que fue sensación del Torneo Federal A, fue presentado como la nueva incorporación de Talleres de Córdoba. El jugador tenía otras ofertas: Independiente, San Lorenzo y Defensa y Justicia también pusieron la mirada en él. Pero se decidió por militar en en uno de los semifinalistas de la Copa Argentina y actual escolta de River en la Liga Profesional.

La Comisión Directiva informa que Leandro Espejo es nuevo jugador de #Talleres uD83DuDD35??



uD83DuDD17https://t.co/yAmmbpGjOL pic.twitter.com/4sIvPs581i — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) November 12, 2021

Hace unos días, Espejo se despidió de su casa, el club Sportivo Peñarol. "Llegó el momento, llegó mi despedida del club que tanto amo y satisfacciones me dio. ME hubiese gustado irme con la gloria deportiva de llevar a mi querido Peñarol a donde se merece, pero esto es un deporte donde se gana y se pierde. Me voy con una satisfacción única de haber hecho felices a todos los hinchas bohemio, sabiendo que nuestros caminos se volverán a cruzar. Ahora con la mente puesta en recuperarme lo más pronto posible para lo que venga", escribió en su perfil de Facebook.

Según confirmaron, el jugador de 20 años llegará por un año, en condición de libre, y con opción de compra. El extremo viene de tener una gran temporada en el Torneo Federal A: convirtió 10 goles en 25 partidos. La mala noticia es que el último domingo sufrió una lesión en una de sus rodillas, por lo que se le harán estudios. El departamento médico albiazul lo evaluará.

No solo fue clave en la gran campaña del equipo chimbero en la tercera categoría del fútbol argentino, sino que además fue partícipe de la clasificación a Copa Argentina: Peñarol será el único equipo sanjuanino en disputar dicho torneo.

Así juega la "joyita"