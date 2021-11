Lionel Messi reveló en qué rol le gustaría volver a Barcelona en el futuro

En Barcelona aún duele la partida de Lionel Messi hacia el PSG. Será una herida difícil de curar para los simpatizantes Blaugranas. Sin embargo, este domingo, el futbolista argentino les dio una luz esperanza a esos fanáticos que lo cobijaron durante más de 20 años al afirmar que sueña con volver a la institución en el futuro, aunque desde otro rol.

“Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento: me encantaría ser secretario técnico en algún momento”, dijo en una entrevista que le concedió al diario catalán Sport desde la intimidad de su hogar en París.

En ese sentido, el delantero que dejó el Barça en agosto pasado agregó: “No sé si va a pasar o no, si a ser en el Barcelona o no. O quizás de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”.

La entrevista completa se publicará en las próximas horas. Se espera que allí la Pulga recorra diferentes aspectos de especial interés para los fanáticos: los recuerdos de su carrera en el Barcelona y lo ocurrido con el presidente Joan Laporta. También hablará de su actualidad en el PSG, de los cambios que ha tenido su vida en los últimos meses y de la posibilidad de ganar su séptimo Balón de Oro.

Son horas complejas para Messi en Francia. El último viernes debió salir en el entretiempo del partido que el PSG le ganó por 2-1 al Lille. Durante la etapa inicial del encuentro al rosarino se lo notó molesto y sorpresivamente errático en su juego. “Salió por precaución”, explicó el entrenador Mauricio Pochettino una vez que terminó el encuentro. El DT, además, recalcó que la modificación que permitió el ingreso de Mauro Icardi fue consensuada con el servicio médico del primer equipo. Es necesario recordar que el capitán de la selección argentina ya había practicado de forma diferenciada en la semana previa.

Esto llevó a que Leonardo, director deportivo del club de París, expresara su incomodidad por la situación que afrontó el argentino y varias de las otras estrellas del equipo en relación a sus participaciones con los seleccionados nacionales en las ventanas FIFA. “Llegó y, con estas historias de tregua internacional, pasó sus dos primeros meses más en la selección que en París. Cuando viajas tanto, tiene sentido que haya molestias musculares”, dijo una de las caras del proyecto de la institución parisina según replicó el diario francés Le Parisien.