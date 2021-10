La referí mujer que la U no quiere que los dirija contraataca: "Les molesta que una mujer les discuta cosas"

La discriminación por género sigue brillando a la largo ancho de la sociedad. Y hay quienes tienen serias sospechas de que se haya vuelto a poner de manifiesto recientemente dentro del mundo sanjuanino y regional.

El Universitario Rugby Club, según adelantó 'El dedo en la llaga', le mandó a la Unión Sanjuanina de Rugby una carta en la que solicita que la réferi Amelia Zavalla no sea nunca más la encargada de impartir justicia en los encuentros en los que participe su equipo de primera división ni las escalas inferiores. Basando principalmente su pedido, según se puede leer en el documento, en que "se advierte su saña contra nosotros, evidenciada en la cancha".

Ante semejante cimbronazo, Tiempo de San Juan buscó la versión de Zavalla, quien, tras reconocer que formalmente no ha recibido comunicación oficial alguna sobre este tema, abrió más el abanico de posibles detonantes de la solicitud del conjunto con sede en Pocito: “La verdad que no tengo ninguna certeza de que se haya presentado ese nota, pero en el caso de ser cierto sé por dónde puede venir. Yo al término del partido entre Universitario Rugby Club y Neuquén Rugby (Torneo Regional), cuando tengo que presentar la ficha, hago un informe con respecto al comportamiento dentro de la cancha del staff. Esto no es algo que me inventado yo, es una norma que existe hace mucho y que ahora ha reafirmado la Unión de Rugby de Cuyo a través de una circular”.

"Dentro del área técnica puede estar el entrenador, fisio, aguatero y los suplentes y ellos no lo cumplieron. Pero yo sí cumplí mi rol que es que no haya personas ajenas o que la gente que pertenece al staff se mantenga dentro del área técnica. Además, en el informe no sólo dejé constancia del incumplimiento de Universitario, sino que también reflejé el de un entrenador del Neuquén Rugby.", añadió Amelia, con 8 años de experiencia en el arbitraje, de los cuales seis los ha cumplido en el Top 8 de la Copa de Oro Regional.

Hago lo mejor que me sale y me preparo que sea cada vez mejor. Tengo mucha gente que puede dar testimonio de eso.

Continuando con su apreciación de esta situación, Zavalla reconoció: "Que sea buena o mala réferi según su opinión es una cosa, pero que inventen calumnias y sobre todo que hablen de negligencia por el trato al jugador lesionado no lo voy a tolerar. Eso me molesta mucho porque si hay algo que jamás he hecho es ser negligente con las lesiones de los jugadores. Para mí la seguridad de ellos es lo más importante".

Consultada por si su condición de mujer puede tener algo que ver, fue cuando Amelia expresó lo que muchos vienen afirmando dentro del mundo del rugby -y también de otros deportes-: "Sí existe la discriminación en el rugby por ser mujer. Yo antes no lo tomaba así, pero cada vez lo veo más claro".

"Les molesta que una mujer les discuta cosas y con fundamento. Eso no lo toleran. Esto ya es algo personal contra mí y también por ser mujer. Me han querido sacar del camino varias veces y eso no ha pasado con otros árbitros que han tenido situaciones realmente conflictivas dentro de la cancha. No sé si creen que puedo ser más débil o que no me voy a defender. O que me voy a cansar y me voy a ir sola. Pero la verdad es que estas cosas me motivan más a seguir. Me dan un impulso más grande”.", completó.

Es la segunda que me tengo que aguantar de arriba cosas inventadas por gente de este club

Por último, y resaltando que no mete a todos la comunidad de Universitario en la misma bolsa, Zavalla expresó: "Varios jugadores de Universitario y ex jugadores que han visto la nota me han dicho: 'Ame no somos nosotros, es la dirigencia'. Es más ese mismo día del partido, el capitán de Neuquén, que podía haber estado enojado porque le empataron en el último minuto con un try polémico, fue y me felicitó por el arbitraje".