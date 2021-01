Suspenden Coquimbo-Defensa por casos de coronavirus

La semifinal entre Coquimbo y Defensa y Justicia estaba programada para este jueves a las 21.30 en el estadio Nacional de Chile, pero no se disputará por los tres casos de Covid en el Halcón. Es que además de Pizzini, Camacho y Rafael Delgado, por protocolo no se permitiría a jugar a quienes fueron contacto estrecho con esos futbolistas, lo cual por compartir el vuelo charter ya era suficiente.

Ya hay nueva fecha: el martes 12 en Asunción, en estadio y horario a resolver, según comunicó la Conmebol con la firma de Frederico Nantes, director de Competencias de Clubes. El reglamento en este año permite cambio de sede y en en Paraguay no es considerado contacto estrecho una persona que comparte un avión, por eso se achica el riesgo de suspensión al sacar a Coquimbo de su país.

La Conmebol demoró en oficializar la suspensión del partido. Pero la entidad no podía resolver por encima de las autoridades del país. En este caso, la Seremi, Secretaría Regional Ministerial de Salud, no permitiría la disputa del partido. Esta organización podría obligar a toda la delegación a permanecer once días en cuarentena en el hotel de Santiago de Chile en el que está alojada la delegación de Defensa. De lo contrario, pueden salir con el protocolo de la burbuja sanitaria.

El partido debía disputarse en La Serena, pero por la situación de sanitaria, el único aeropuerto autorizado a operar es el de la capital del país, por lo que hubo cambio de sede.

