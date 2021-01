¿Lali Espósito enamorada de un español?: las fotos que la comprometen

Después de pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, Lali Espósito regresó a España para continuar las grabaciones de una serie de Netflix que protagoniza. En su vuelta al rodaje aprovechó también para reencontrarse con su "amigovio" español, David Victori.

A través de una historia en Instagram que compartió un amigo en común de los dos, se pudo ver a los "amigos" patinando por el Parque del Retiro en Madrid. A pesar de que la cantante aseguró que está soltera, hace tan solo unos meses los "tortolitos" fueron capturados por los paparazzi ¡a los besos! en un bar público.

De todos modos, la artista se refirió a su relación con el director de la serie con Teleshow y aclaró su situación: "El titular es: '¡El nuevo novio...'. ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz... Olvidate, no. Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más".

"Por supuesto que nos queremos mucho y no lo voy a ocultar. Eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres. Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también", cerró convencida.

