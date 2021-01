Se agrava el conflicto con Cristian Pavón: la terminante decisión que tomó Boca

El conflicto entre Cristian Pavón y Boca Juniors sumó un nuevo capítulo. Debido a las reiteradas ausencias del delantero de 24 años a las prácticas, el Xeneize decidió intimar al futbolista. Mediante una carta documento, el club instó a Pavón a que se presente a entrenar y le advirtió que tiene 48 horas para sumarse al plantel profesional.

El cordobés se encuentra en el país y celebró las fiestas junto a su familia en su Aniscate natal, luego de que su préstamo con Los Ángeles Galaxy venciera el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, desde entonces no se sumó a las prácticas del club dueño de su pase hasta 2023. De persistir esta actitud del futbolista, Boca llevará el caso a la Justicia.

En Boca esperaban a Cristian Pavón el 1 de enero. Primero se informó que no se presentó en el Complejo Deportivo que el club tiene en Ezeiza porque aún no contaba con los resultados de las pruebas de PCR y luego, porque se aguardaba por una reunión con el entrenador Miguel Ángel Russo para definir su futuro. Sin embargo, con el correr de los días, se conoció la existencia de un conflicto cuando el Xeneize no lo inscribió para las semifinales de la Copa Libertadores.

Finalmente, Boca prescindió de utilizar al delantero y no lo inscribió en la nómina, por lo que dispondrá de los mismos 40 integrantes que tenía hasta llegar a los cuartos de final de la competencia sudamericana. La entidad de la Ribera tenía la posibilidad de efectuar alguna modificación en la lista copera que usará no sólo en los duelos contra el Santos de Brasil (miércoles 6 y 13 de enero) sino también en un eventual paso a la definición en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sin embargo, desde el club xeneize no se informó de ningún cambio y el cordobés, de 24 años, no fue inscripto.

Si bien no hubo ninguna explicación oficial al respecto, allegados a la entidad le contaron a Télam que “se resolvió no incluirlo, luego de que el jugador no se presentara en la tarde del viernes a una reunión” que debía mantener con el entrenador Miguel Angel Russo. Esa incomparecencia fue tomada como una ‘suerte de señal’ de que el delantero, recientemente llegado desde Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, “no tiene pensado seguir” en Boca, aun cuando su entorno dejó entrever que recién iría a practicar “una vez que tenga los resultados” de un testeo PCR al que se sometió para diagnosticar un eventual contagio de coronavirus.

Pavón acumula casi dos meses sin actividad desde la temprana eliminación de Los Ángeles Galaxy en los tramos finales de la Major League Soccer. El club estadounidense no uso a la opción de compra valuada en 20 millones de dólares. El elenco de la MLS habría ofertado unos 5 millones por la mitad del pase, pero en el Xeneize entendieron que la misma era muy baja y la rechazaron. La negociación se estancó y esto habría molestado al futbolista que pretendía seguir jugando en el exterior.

Fuente: Infobae.