Perdieron y los echaron por WhatsApp: el presidente de Trinidad dice que fue un "malentendido"

La derrota y prácticamente eliminación ante el Atlético de la Juventud Alianza generó un clima enardecido en el Barrio Atlético. Pos partido los jugadores de Trinidad se presentaron a entrenar, a falta de dos fechas para el final del torneo, y cuando regresaron a su casa recibieron una noticia inesperada, según contaron a este medio, a través de WahtsApp. "Nos mandaron un audio diciendo que nos iban a desvincular de la institución e iban a jugar los partidos que restaban con chicos del club. Una vergüenza", contó uno de los afectados, quien pidió reserva. Esta noticia fue confirmada por Rubén Galdeano, presidente del León, aunque el dirigente se defendió diciendo que todo fue un "malentendido".

Todo sucedió después del partido con Alianza, que terminó en victoria del conjunto lechuzo por 1-0. El resultado, sumado a la racha negativa de Trinidad, terminó con la baja de al menos 8 futbolistas: Vila, Barrios, Ávila, Carrizo, Gómez y Sisterna son algunos. Todos son jugadores libres, pero tenían pensado culminar el campeonato pese a los malos resultados que se le venían dando.

"Fuimos a entrenar y a que nos pagaran, pero nunca nos dijeron que nos iban a dejar afuera. Cuando llegamos a nuestra casa recibimos el mensaje del presidente, que nos decía que las cosas no se habían dado como ellos pensaban y que no tenían cómo afrontar esas dos semanas para pagarnos, que como no peleábamos nada, iban a contar con los chicos de la cantera. Nos pidió disculpas. Esto es algo que nunca me pasó. Hubiese estado bueno que lo digan en la cara, porque uno puede entender la situación. Pero no así, por un mensaje", aseguró el jugar.

Rubén Galdeano, presidente de Trinidad, no desmintió lo ocurrido pero expresó que todo se generó por una confusión. "Después que les pagaron se fueron, se retiraron del club y no pude charlar con ellos. Automáticamente recibí en mi celular un mensaje en donde algunos me pedían el pase y yo les respondí. Les dije que les agradecía por haber sido parte del club, que el objetivo no se cumplió. No se logró hablar. Hay un poco de malicia en todo esto", afirmó el dirigente.

Pese a las explicaciones los futbolistas se mostraron dolidos y enojados con la ocurrido, sobre todo porque señalaron que durante casi un mes estuvieron entrenando gratis e incluso cuando el club no pudo pagar por semana, como se acordó en un principio, aguantaron hasta mas de un mes para recibir el sueldo. "Nos propusimos con el grupo entrenar gratis un mes para llegar con buen ritmo a los partidos y no dar ventajas. Pusimos el corazón, el tiempo y la plata de nuestro bolsillo. No se nos dieron los resultados, pero hicimos el esfuerzo. Nos sentimos muy solos, no teníamos ni kinesiólogo. Tuvimos muchas dificultades", apuntó el deportista.