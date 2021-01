Imbatible: UPCN derrotó a Once Unidos y sigue invicto

UPCN San Juan Voley sigue a paso firme en la Liga de Vóleibol Argentina, cuya primera rueda de fase regular se disputa en Paraná. Este jueves superó a Once Unidos, alcanzó su quinta victoria en cinco juegos y lidera la tabla de posiciones, a falta de una fecha para el cierre de esta etapa. El triunfo fue por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-17, con el central Pablo Guzmán como máximo anotador, con 12 puntos. Este viernes, UPCN y Obras bajarán el telón de esta primera burbuja nada menos que con el clásico sanjuanino, desde las 21 y con televisación de TyC Sports.

UPCN tuvo un inicio agresivo, con el bloqueo impasable y una buena racha de Pablo Guzmán, para adelantarse 10-4. Fue entonces que reaccionó Once Unidos, también desde el bloqueo y el contra ataque, para quedar a uno: 10-11. El saque fue clave para UPCN, que volvió a estirar diferencias y sin sobresaltos se encaminó a ganar el set: 25-19.

Los Cóndores siguieron sólidos y la potencia de ataque complicó nuevamente a Once Unidos. Los marplatenses no bajaron los brazos y se apoyaron en Aquindo para no ceder tanto terreno. De todos modos, los sanjuaninos lideraron todo el segmento y al sprint llegaron 20-15. Manuel Armoa colocó el set ball y el punta lo cerró: 25-18.

Decidido a definir el juego en sets corridos, los sanjuaninos apuraron con el saque y el ataque. Brajkovich mantuvo activas las diferentes variantes de ataque, con Armoa y Guzmán como salidas más efectivas. Al promediar el set, los sanjuaninos ganaban 12-8 y al tramo decisivo se adelantaron 20-13. Con equipo alternativo en cancha, Matías Olivieri anotó el mach ball y Armoa selló la victoria con un ataque: 25-17.

SINTESIS

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (-), Leozao (8); Junior (2), Pablo Guzmán (12); Juninho (9), Alejandro Toro (8). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich (-), Santiago Álvarez (3), Manuel Armoa (9), Agustín Gallardo (6), Lucas Ibazeta (1), Matías Olivieri (1).

Club Once Unidos: Tomás Russo (1), Joaquín Aquindo (9); Joaquín Layús (5), Iván Quiroga (4); Lukas Rojas (5), Marcos Richards (8). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Bautista Peralta (-), Bautista Gazaba (2), Alejandro Manzín (1), Santiago Aranguren (-).

Parciales: 25-19, 25-18, 25-17

Árbitros: Karina René - Gabriel Fernández

Estadio: Moisés Flesler, Centro Sionista; Paraná, Entre Ríos

Fotos: Prensa ACLAV