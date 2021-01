Fin de la novela: habló Pol Fernández y confirmó dónde va a jugar

Finalmente, Pol Fernández no volverá a jugar a la Argentina. En un Instagram Live el mediocampista reconoció y agradeció el interés de River, San Lorenzo y Racing por querer contratarlo, pero decidió quedarse en México donde volverá a jugar en el Cruz Azul. En esa comunicación por la red social explicó los motivos por los cuales se quedará en la Máquina Cementera.

“Que clubes como River, San Lorenzo y Racing, que son tres clubes grandes del fútbol argentino y que se fijen en uno me llena de alegría, pero como dije en un comunicado un mes y medio o dos, dije que seguía mi carrera en el país (por México). Se dudó mucho de mi palabra, me duele, pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo”, destacó.

“Quiero agradecerles a todos públicamente, a todos los que se comunicaron conmigo. Quiero hacerlo por acá para que la gente también vea y yo sigo mi carrera en el Cruz Azul. He hablado con Juan Reino que es el DT y con Álvaro Dávila, el presidente del Cruz Azul”.

Fuente: Infobae