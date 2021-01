La AFA sancionó a Marcelo Gallardo: mirá por qué

Mientras todo el mundo en River Plate quiere saber cuál será el futuro de Marcelo Gallardo, la sorpresa saltó este viernes con una sanción impuesta al Muñeco.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, en un fallo publicado en el Boletín Oficial N° 5845, dio a conocer la sanción al Muñeco luego de ser expulsado en la derrota ante Independiente, encuentro que privó a los de Núñez de acceder a la final de la Copa Diego Armando Maradona.

El fallo del Tribunal de Disciplina sobre la expulsión a Marcelo Gallardo

“Se suspende provisionalmente y se autoriza a hacer retirar copia de la denuncia y formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate. Arts. 22, 8 y 260 del R.D.”, esgrimió el organismo.

De este modo, el director técnico ahora deberá presentar una alegación y aguardar la sanción definitiva. Algo similar sucedió con Luis Zubeldía, cuando increpó a Ariel Penel por su actuación en el duelo ante Newell ́ s. El estratega de Lanús recibió en su momento 3 fechas de suspensión.

A falta de aproximadamente diez minutos para la finalización del encuentro ante el Rojo, Marcelo Gallardo reclamó una falta de Alexander Barboza sobre Matías Suárez y tuvo un fuerte encontronazo con el juez de línea Hernán Maidana. “No te hagás el bol..., lo cubre con el brazo así. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso”, soltó el entrenador, lo que le valió ver la tarjeta roja.

Vale destacar que en la conferencia de prensa previa al partido contra Palmeiras Marcelo Gallardo se mostró mucho más cauto y reflexivo sobre lo acontecido en el Florencio Sola con una de las autoridades del partido. “Creo que más allá de los enojos momentáneos que tenemos los entrenadores, creo que tienen que ver con situaciones del partido que no pasan de ahí. No tengo nada para decir respecto a la labor de los árbitros con relación a Maidana. Lo conozco hace un tiempo porque no es la primera vez que compartimos campo de juego. Me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas”, manifestó.

“Él me habrá dicho algo de una manera que no me gustó, me sacó y me fui de lugar a lo que yo tengo que demostrar. A veces nos equivocamos. No tengo nada en contra de Hernán Maidana ni de la terna arbitral. Es más, me parece que Abal hizo un buen partido”, concluyó.

Tras quedar afuera de la Copa Libertadores en semifinales, el plantel del cuadro millonario fue licenciado hasta el miércoles 20 de enero, día que se deberán presentar por la mañana en el River Camp para iniciar la pretemporada. ¿Los objetivos para este 2021? La Copa Libertadores (la fase de grupos iniciará en abril), la Copa Argentina (enfrentará en los 32avos a Defensores de Pronunciamiento), el torneo local y la Supercopa Argentina.