Con la ilusión a tope: el hincha de Banfield que vive en San Juan se la jugó con el resultado de la final

Con la emoción a flor de piel, uno de los tres hinchas de Banfield que habitan suelo sanjuanino, Gustavo Sprei, palpitó la final de la Copa Diego Maradona que jugará en el Estadio del Bicentenario frente a Boca y se animó a tirar el resultado del encuentro que lo mantendrá en vilo hasta el minuto final del partido.

Hace un año que se instaló en San Juan por razones laborales, pues asumió como director de Planificación, Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Humano, y desde entonces no pudo volver a la cancha, fin de semana por medio, como lo solía hacer cada vez que el Taladro jugaba de local en el Florencio Sola. Lamentablemente, por la pandemia y los protocolos vigentes, tampoco podrá reencontrarse con el club de sus amores en el césped y la tribuna, aunque eso a él poco le importa.

Es que desde que se enteró de la noticia, se volvió 'loco' de la emoción y de inmediato se transformó en el embajador para que los medios partidarios estén cómodos durante su estadía en la provincia. Como buen anfitrión, el sociólogo se ocupó de la logística para que sus invitados se lleven un buen recuerdo de San Juan. "Son periodistas de dos radios y de un diario local los que vienen. En total son 7 personas, de Radio Provincia AM 450, de Radio Bonaerense AM 1500 y el diario La Unión, las que vienen a cubrir el partido", detalló.

Para hacer del próximo domingo un día inolvidable, tiene preparada la previa con un asado al que podrían sumarse los viajeros, al igual que otro fanático de Banfield que también está radicado en el territorio local. "Como Roberto trabaja en Veladero, no sé si llegue a verlo conmigo. Él, como sea, lo va a ver. Está igual de emocionado que yo", relató entre risas.

Con la ilusión de alzarse con la copa, no se achicó ante las circunstancias y el rival y aseguró que serán vencedores. "Tranquilos, ganamos 2 a 0, estamos jugando muy bien. Creo que podemos celebrar al final", expresó con confianza absoluta.

Aunque Gustavo pudiera ser un hincha común y corriente, como el resto de los mortales que gustan del fútbol, sus cualidades lo hacen un tanto especial por su vínculo con el club, ya que de 2005 a 2007 fue dirigente de la institución. De chico, los recuerdos de la infancia son de visitar la sede deportiva y de estar en permanente contacto con el presente del Taladro.

"Cuando vivía en Buenos Aires, iba fin de semana por medio a la cancha. Soy parte de la tercera generación de socios de la familia y espero que mis nietos sigan con la pasión. Siempre lo seguí a todos lados, cuando jugó en Brasil por la Copa Libertadores en 2010, hasta allá fui, lo mismo que cuando fue campeón en la Bombonera en el 2009", recordó.

A cuatro días del Día D, el funcionario de gobierno confesó que si pudiera imaginar la noche ideal sería como aquella del 13 de diciembre de 2009, cuando a pesar de haber caído ante el Xeneize (en el que todavía jugaba Palermo) se coronó campeón por primera vez en su historia de la primera división del fútbol argentino. "Lo vi desde la cabina de transmisión de una radio, ojalá se de una alegría así otra vez, la merecemos", expresó.

Frente a la especulación del cambio de fecha del partido, tras el pedido que hizo el equipo de Miguel Ángel Russo por su compromiso en la Libertadores, Gustavo advirtió que eso le molestaría por el esfuerzo que hizo su gente para programar y viajar. El DT del conjunto del Sur de Buenos Aires, Javier Sanguinetti, fue consultado por esto y confirmó el día y la fecha, para desterrar fantasmas en la previa.

Respecto a lo que significa Banfield en su vida, un sensible Gustavo no escondió sus sentimientos y al borde del llanto manifestó: "Cortázar diría que lo inexplicable no tiene explicación, eso es Banfield, es mi viejo, mis hermanos, mis amigos, mi barrio, mi vida. Despierta lo más profundo de mí. Es un ejemplo de institución en lo político y lo social, trabajó mucho en la identidad, sufrió desaparecidos en tiempos de dictadura, acompañó a las madres y abuelas. Es pueblo, es amor, es pasión".