El sanjuanino y compañero de Maxi López que está dulce en el fútbol italiano

Rubén Botta, el sanjuanino que surgió en el Atlético de la Juventud Alianza y hoy integra la serie C de Italia, viene de aportar un tanto para la victoria de su equipo frente al Feralpi Salo. El Sambenedettese, donde juega desde agosto de 2020, sumó un triunfazo por 2.1 en la 18va. fecha del grupo B y está a cinco unidades del líder.

El delantero convirtió el tanto a los 10 minutos del segundo tiempo. Con este gol sumó 5 anotaciones en el certamen, convirtiéndose en el goleador del equipo, por delante de Facundo Lescano, que acumula 4 tantos.

En el conjunto ganador también ingresaron en el segundo período el marcador de punta Ignacio Liporace (ex Atlético de Rafaela), los mediocampistas Santiago Chacón (ex Huracán) y Rodrigo De Ciancio (ex Atlanta) y el atacante Maximiliano López (ex River Plate y Barcelona), de quien es muy compinche el sanjuanino.

De esta manera, el Sambenedettese reúne 30 unidades, ocupa la sexta colocación de la tabla y quedó a cuatro de la línea del único líder, Sudtirol.