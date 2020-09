Prepará la agenda: ya hay hora para ver el arranque de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene fecha y hora de su debut en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El elenco conducido por Lionel Scaloni desde el banco y por Lionel Messi dentro de la cancha intentará empezar con buen pie en tiempos de que ya de por sí será raro verlos sin público en las tribunas.

La Albiceleste debutará el jueves 8 de octubre, a las 21.30 hs, frente a Ecuador en La Bombnera. Y cinco días más tarde, el 13 de octubre, visitará a Bolivia en la altura de La Paz, a partir de las 16.00 hs.

Conocé el calendario completo para las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas:

PRIMERA FECHA

Jueves 8 de octubre

19.30: Paraguay vs. Perú (Asunción)

19.45: Uruguay vs. Chile (Montevideo)

21.10: Argentina vs. Ecuador (Buenos Aires)

Viernes 9

18.30: Colombia vs. Venezuela (Barranquilla)

21.30: Brasil vs. Bolivia (San Pablo)

SEGUNDA FECHA

Martes 13 de octubre

16: Bolivia vs. Argentina (La Paz)

16: Ecuador vs. Uruguay (Quito)

18: Venezuela vs. Paraguay (Mérida)

20: Chile vs. Colombia (Santiago)

21.15: Perú vs. Brasil (Lima)