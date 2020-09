Así será el reencuentro de San Martín con la redonda

Después de casi seis meses de parate el Club Atlético San Martín volverá al ruedo este próximo martes. Desde las 8 de la mañana, en el Hilario Sánchez de Concepción, el Verdinegro arranca la pretemporada de cara al torneo de la Primera Nacional. Será un regreso atípico: con grupos de 7 futbolistas, con nuevo técnico y muchísimos protocolos a cumplir por la pandemia de coronavirus.

Los primeros en llegar al predio capitalino serán los utileros, quienes acondicionarán la cancha y esterilizarán todos los elementos de trabajo, de acuerdo a los pedidos del cuerpo técnico. Después arribará el entrenador, Paulo Ferrari, y sus colaboradores. También llegarán los primeros 16 futbolistas, quienes estarán divididos en dos grupos de 7 y uno de 2 (este último estará integrado por dos arqueros). A las 9.45 será el turno de los otros tres grupos.

De acuerdo al protocolo, los jugadores llegarán cambiados con la indumentaria que previamente les hizo llegar la institución y deberán aguardar en sus vehículos hasta 5 minutos antes del horario pactado para el entrenamiento. Antes de dirigirse a la cancha se les tomará la temperatura (cabe destacar que el sábado hubo hisopados y todos los resultados fueron negativo).

Sólo los jugadores estarán exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas.

Llegado el horario, directo al césped del Hilario Sánchez. En el campo de juego, en las bandas, habrá sillas individuales que estarán ubicadas con tres metros de distancia. Cada una de ellas servirá como “refugio” para cada futbolista, ya que allí pondrán su ropa y bebidas. La idea es que no utilicen el vestuario y no se crucen entre ellos: no tienen permitido darse la mano, chocar los cinco o cualquier otro contacto físico.

Además de los 32 jugadores, los otros que también estarán en el campo de juego serán los miembros del cuerpo técnico: Paulo Ferrari (director técnico), Germán Rivarola (ayudante 1), Javier García (ayudante 2), Julio Kleiner (preparador físico) y Martín Canclini (preparador de arqueros). El cuerpo médico deberá observar la práctica desde la tribuna. Otro dato importante es que periodistas, hinchas y personas ajenas a la institución tienen prohibido el ingreso a las instalaciones.

Los turnos y los grupos de trabajo:

Martes (8HS)

1-Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Gastón Hernández, Jonas Aguirre, Maxi González, Brian Benítez y Federico Martínez.

2-Gonzalo Berterame, Agustín Gómez, Franco Aguirre, Cristian Sánchez, Lucas Campana, Matís Giménez y Augusto Magoia.

3-Leonardo Corti y Tiago Caravario.

Martes (9.45HS)

1-Alejandro Molina, Cristian Paz, Francisco Álvarez, Ian Escobar, Nicolás Pelaitay, Facundo Cabrera y Luis Cáceres.

2-Gonzalo Ramírez, Brian Nellen, Pablo Ruíz, Bruno Rodríguez, Víctor Lanosa, Ignacio González y Víctor Landaruzzi.

3-Kevin Humeler y Juan Pablo Cozzani.

Foto: Gentileza Club Atlético San Martín