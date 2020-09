El crack sanjuanino del vóley se fue a jugar al otro lado del mundo

View this post on Instagram

ud835ude3eud835ude64ud835ude62ud835ude5eud835ude5aud835ude63ud835ude6fud835ude56 ud835ude61ud835ude56 ud835ude69ud835ude5aud835ude62ud835ude65ud835ude64ud835ude67ud835ude56ud835ude59ud835ude56 ud835udfeeud835udfecud835udfeeud835udfec/ud835udfeeud835udfed... ud835ude3fud835ude5aud835ude68ud835ude65ud835ude6aud835ude5au0301ud835ude68 ud835ude59ud835ude5a ud835ude6bud835ude56ud835ude67ud835ude5eud835ude64ud835ude68 ud835ude62ud835ude5aud835ude68ud835ude5aud835ude68 ud835ude59ud835ude5a ud835ude5eud835ude63ud835ude56ud835ude58ud835ude69ud835ude5eud835ude6bud835ude5eud835ude59ud835ude56ud835ude59 ud835ude6bud835ude64ud835ude61ud835ude6bud835ude5aud835ude62ud835ude64ud835ude68 ud835ude56 ud835ude61ud835ude56ud835ude68 ud835ude65ud835ude5eud835ude68ud835ude69ud835ude56ud835ude68 ud83dude01 ud835ude47ud835ude6aud835ude63ud835ude5aud835ude68 ud835udfedud835udff2ud835ude5dud835ude68ud83cuddf9ud83cuddf7ud835udfedud835udfecud835ude5dud835ude68ud83cudde6ud83cuddf7 ud835ude51ud835ude68 ud835ude3cud835ude4dud835ude46ud835ude3cud835ude4e ud835ude48ud835ude56ud835ude67ud835ude69ud835ude5aud835ude68 ud835udfedud835udff4:ud835udfefud835udfecud835ude5dud835ude68ud83cuddf9ud83cuddf7ud835udfedud835udfee:ud835udfefud835udfecud835ude5dud835ude68ud83cudde6ud83cuddf7 ud835ude51ud835ude68 ud835ude3dud835ude50ud835ude4dud835ude4eud835ude3c #turquishcup #goafyonud83dudcaaud83cudffd