Los especialistas sanjuaninos se la juegan: ¿quiénes son los tres favoritos del Tour de Francia?

Con el ciclismo paralizado desde marzo por la pandemia de coronavirus, en San Juan los fanáticos y especialistas de las dos ruedas ponen sus ojos en las competencias europeas. Ya pasaron varias carreras importantes, pero ahora se viene la más esperada por todos: el Tour de Francia, que este año se desarrollará bajo un estrico protocolo de seguridad.

La popular vuelta a Francia comienza este sábado 29 de agosto y tendrá varios candidatos a quedarse con el maillot amarillo. Uno de ellos, según señalaron 8 especialistas sanjuaninos a Tiempo de San Juan, es nada menos que Egan Bernal (Ineos). El colombiano de apenas 23 años, último ganador del Tour, es el gran favorito de este año. Detrás aparece Primoz Roglic, del Jumbo, el ganador de la Vuelta a España 2019. También son candidatos Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) y el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep),

Fabio Garbi - Diario de Cuyo

"Particularmente creo que hay un sólo candidato. ¿Por qué? Porque es el único que ha demostrado que viene de a poquito ascendiendo en su rendimiento, que es Egan Bernal. Detrás de él aparecen 3 o 4 nombres. Todos hablan de Primoz Roglic, es el que estaba en mejores condiciones junto a Evenepoel antes del Tour. Pero Roglic se ha caído, tuvo un golpe muy grande y estuvo 8 días sin entrenar, y me quedan dudas. Me da la sensación que en el equipo Jumbo-Visma quien va a tener más chances de pelear la general va a ser Tom Dumoulin. Está Nairo, porque está más tranquilo y no tiene peso, corre para un equipo francés. Pondría un francés, a mí me gusta Thibaut Pinot, pero siempre ha sido muy regular. No creo que salga de ellos".

Fabián Seguin - Radio La Voz

"El candidato, sin dudas porque viene con buenos resultados, es Primoz Roglic. Comparte ese primer lugar, por lo demostrado el año pasado y porque tiene un gran equipo, el colombiano Egan Bernal. Yo no lo dejaría afuera a Nairo Quintana, Mikel Landa y Daniel Martínez. Si bien hay otros más, como Dumoulin y Alaphilippe, creo que todo va a pasar por los primeros que mencioné. Son tres semanas, que hay que pasarla. Este Tour va a ser diferente a los otros, vamos a tener que esperar a ver qué pasa en la tercer semana".

Egan Bernal, colombiano e integrante del Team Ineos. Último campeón del Tour de Francia.

Guillermo Rufino - Radio Sarmiento

"Para mí el candidato es Bernal, que viene a defender el título. Y también Primoz Roglic. Me parece que esos dos son los dos candidatos firmes. Bernal se defiende bien y hace bien todo. Al no tener a Thomas y Froome, el Ineos va a apuntar a Bernal y como apoyo a Carapaz, que según él no disputa. Pero hay una diferencia, Roglic ha mejorado mucho en la montaña y eso le juega a favor. En un tercer lugar podría poner a "Súperman López", que puede llegar a marcar la diferencia. Habrá que esperar. Todo dependerá de cómo funcionen en las etapas claves: crono y montaña".

Claudio Bonomo - Radio Sport

"Alaphilip estuvo a dos etapas, y ser local le jugará a favor. Va por la revancha. Egan Bernal ya sabe lo que es ganar, tiene 23 años y el mundo a sus pies. Si repite, mucho más. Su equipo le dio la chance de buscar el triunfo nuevamente. Nairo Quintana también tiene la gran chance al no estar Chris Froome, su máximo rival".

Primoz Roglic, del Jumbo - Visma.

Néstor Cano - Radio La Voz

"De lo que yo he podido ver en todas las carreras de la temporada, no todos llegan de la mejor manera. Pero para mí Egan Bernal es candidato, más allá de esa molestia que venía acarreando. Para mí va a ser el líder. Después Primoz Roglic, según mi criterio, no va a terminar el Tour, va a abandonar aunque no sé si en la segunda o tercer semana. Venía muy bien, pero se cayó en Dauphiné. A quien veo muy bien, no sé si es una sorpresa, es a Daniel Felipe Martínez".

Rosana Mangue - Ciclismo Total

"El gran candidato de Ineos es Egan Bernal, pero Richard Carapaz va como segunda opción. Por eso, para mí, es el que mejor está para quedarse con el Tour de este año".

Conocido en San Juan, el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Rodrigo Nacif - Sanjuandeportes.com

"Egan Bernal, que está muy bien y tuvo una gran actuación en el criterium del Dauphine. Además va a defender el tour del año pasado. El otro es Tom Dumoulin, que si está bien físicamente y los compañeros lo acompañan en las etapas difíciles de montaña en la contrarreloj será imparable. El tercero es Julian Alaphilippe, que para mí siempre es candidato y fue protagonista en varias etapas de las competencias que se han disputado hasta ahora. Siempre es candidato en la montaña, y quizás se le da".

Carlos Mangue - Radio La Voz

"Por las carreras que se han visto, el candidato es Egan Bernal. El colombiano va a defender el título y a buscar el bicampeonato. El Ineos sabemos que es un equipo muy parejo, pero no hay que olvidarse del Jumbo-Visma que hizo una buena carrera con Primoz Roglic. Más abajo aparece Nairo Quintana, que buscará sobresalir con su nuevo equipo. Y no nos olvidemos de Julian Alaphilippe, que es muy completo, ya lo demostró el año pasado".