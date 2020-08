Imperdible torneo online del 'Valorant' organizado por LAG eSports: ¡premio con dinero en efectivo!

View this post on Instagram

Lag Esports presenta el primer torneo online de Valorant en San Juan con un premio de $ 5.000 pesos argentinos! Con el auspicio de Tecnopolis, Zona gamers , Gamer planet y la Secretaria de Deportes de San Juan Se jugaru00e1 el du00eda 30 y 31 de agosto . . La modalidad seru00e1 5 vs 5 eliminaciu00f3n directa final al mejor de 3 . . Los equipos podru00e1n tener un reemplazo . CUPO MAXIMO 16 EQUIPOS nada mu00e1s . Para inscribirte solo tiene que etiquetar a tus amigos compartir esta historia etiquetandonos y dejarnos un mensaje , solo los mu00e1s ru00e1pido podru00e1n anotarse siempre y cuando si team estu00e9 completo! . . El evento seru00e1 transmitido de manera online . . . Diseu00f1ador @arrow.designn . . Auspician: @tecnopolissanjuan @cyber_zonagamers @cyber_zonagamers @deportessj_oficial . . . . #torneo #valorant #quedateencasa #equipo #premio #argentina #sanjuan #online #streaming #twitch