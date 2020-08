La imperdible entrevista a un ex técnico del Verdinegro que está dando que hablar en todo el país

San Martín de San Juan fue su primera experiencia como entrenador y desde entonces inició una vertiginoso recorrido por diferentes equipos del panorama nacional, llegando incluso a ser protagonista de competiciones internacionales.

Claro, se trata de Pablo Lavallén, que tras dejar buenas sensaciones en el Verdinegro pasó por los banquillos de Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba y Colón. En Santa Fe, su último destino, sintió en carne propia el extremismo del fútbol.

“Cuando perdíamos no podía salir a la calle y cuando llegamos a la final de la Sudamericana parecía Guardiola cada vez que caminaba por la peatonal”, asegura, vía Zoom, en diálogo con Clarín.

Ahora, a 9 meses de aquella derrota en Asunción con Independiente del Valle, lejos está este entrenador de 47 años de sufrir la cuarentena como un parto. Quiere volver al ruedo, claro. Pero disfruta poder estar con los suyos en Villa Urquiza, a la espera de un desafío en el AMBA: “Todos necesitamos de la familia como refugio, sobre todo en un ambiente que es muy exitista. Dirigimos en cuatro provincias y no sé lo que es terminar un entrenamiento y volver a mi hogar. Dios está en todos lados, pero atiende las oficinas en Buenos Aires. También supone un riesgo. Hay más exposición y si te va mal puede influir negativamente. Me encantaría tener una experiencia cerca de casa”.

-¿Por qué no volviste a dirigir?

-En realidad, de los nueve meses que pasaron desde mi salida de Colón, cinco se consumieron sin fútbol en todo el mundo. Recién el mes pasado empezaron algunas ligas y seguramente va a haber una reestructuración desde lo económico en el fútbol argentino. Habrá pocos recursos para contratar en las plantillas, menos cambios de entrenadores. Se paró la rueda del fútbol y la pandemia nos imposibilitó trabajar.

-¿Te preocupa el escenario en el que está parado el fútbol argentino?

-No, al contrario. Cuando las cosas son más claras, es mejor. Hay menos suspicacias, uno puede ser consciente de qué presupuesto maneja y está bueno que la gente sepa que no todos los clubes tienen la misma capacidad para conformar un equipo competitivo y pelear el campeonato como River o Boca. Eso bajaría los decibeles. Si bien los hinchas quieren que su equipo compita en todos los torneos, estaría bueno que se den cuenta que los recursos no son iguales para todos. Si los clubes se sinceraran, el proyecto sería un éxito cuando el trabajo está bien hecho. Pero todo se mide a través del resultado, de ganar o perder.

La final de la Sudamericana

-Llegaste a una final y la perdiste, ¿considerás igualmente que fue un éxito?

-Si uno mira la final en sí, fue una gran decepción. Si uno mira todo el trayecto que realizó el club y el plantel a lo largo de ese semestre, es distinto. Porque nosotros llegamos en marzo y nos quedaban cuatro partidos del torneo. Arrancamos la Copa Sudamericana después de jugar el primer partido en Mar del Plata contra Aldosivi. Y de ahí viajamos a Buenos Aires para ir a Perú. Entre esos poquitos partidos comenzamos con la Copa Argentina y competimos en tres frentes permanentemente, como lo hizo River, teniendo mucho menor poderío que el plantel de (Marcelo) Gallardo y también, muchas más dificultades. Para Colón no es lo mismo que River. Nosotros teníamos 6 horas de micro para llegar a Ezeiza, subirnos a un avión y volar a otro país. El descanso es distinto. Uno gasta más horas viajando que los equipos que la Capital. Y si uno tiene en cuenta esas pequeñas aristas, creo que fue un éxito, más allá de haber perdido en la final. Nos hubiese encantado ser campeones, pero ese equipo quedó en la historia, va a ser el mejor de los 115 años del club.

-¿Te seguís preguntando por qué no fueron campeones? ¿En qué detalles se fallaron?

-En ningún momento el equipo tuvo tiempo de consolidarse desde lo futbolístico. La triple o doble competencia, que es lo que todos quieren porque te da jerarquía y más ingresos al club, es el ámbito más complicado para los entrenadores. No teníamos tantas ideas afianzadas y al jugar cada tres días uno no tiene tiempo para reforzar los fundamentos y darle un estilo de juego. Así y todo, se llegó muy lejos. Lo de la final lo pongo en un párrafo aparte, se terminó desdibujando, jugamos en un campo lleno de agua y hubo muchos imponderables. No supimos cómo dar vuelta el partido en una cancha anegada. En las cinco llaves previas, salvo contra Municipal al que le ganamos los dos partidos, en todas las demás (River de Uruguay, Argentinos, Zulia, Atlético Mineiro) siempre fuimos en desventaja y lo dimos vuelta. Cuando el equipo se veía en esa situación comprometida, sacaba su mejor fútbol. Y la final no nos permitió eso.

-¿Fue difícil convivir con José Vignatti, el polémico presidente de Colón?

-Vignatti, que es una persona que tiene tantos años en el fútbol, ha visto muchos entrenadores, ha tratado a mucha gente y, sin dudas, él se debe sentir más cómodo tratando de determinada manera la relación con los jugadores y técnicos. Soy de otra generación, tengo otra visión de lo que debe ser el proyecto de fútbol de un club. Muchas veces no estábamos de acuerdo con el rumbo y eso no permitió que fluyera la relación de buen modo. Más allá de que no teníamos tanto contacto, porque con el presidente hablaba una vez por semana o cada diez días, y ahí no coincidíamos. Pancho Ferraro nos ayudó porque fue los ojos de la comisión directiva; él veía cómo funcionaba el equipo. Fue rara la relación con Vignatti desde el principio, y aunque no era la más cómoda para nosotros ni para la dirigencia, el equipo llegó hasta un lugar privilegiado.

-Después de haber llegado tan lejos en la Copa, ¿te pusiste selectivo a la hora de elegir el próximo destino?

-Cuando arranqué mi carrera lo hice desde lo más abajo posible. Estuve dos años en las Infantiles y tres en las Juveniles de River. Recién después llegó la oportunidad en Primera y no empecé en un grande; fue en San Martín. Luego fui a Tucumán y jugamos por primera vez la Copa Libertadores; después, Belgrano, un club popular en una situación difícil a la hora de los números, pero hicimos 40 puntos y quedamos a uno de la Sudamericana a la que se clasificó Colón, justamente. Cuando uno va dando pasos adelante en su carrera, no querés lidiar con lo que te tocó al principio. Uno quiere tener desafíos que nos ayuden a crecer, llegar a clubes importantes, a otros países y a Europa, donde mejor se juega al fútbol y donde más herramientas hay para crecer. No desprecio ninguna oferta, las escucho a todas.

¿​River o Boca?

-Dijiste que nunca dirigirías Boca. ¿Fue demagogia o de verdad no le atenderías el teléfono a Riquelme?

-Lógicamente, sí se lo atendería a Román y a cualquier persona. Lo que yo digo es que hay ciertas situaciones en las que uno se identifica con determinados clubes o colores y yo pasé 17 años en River como jugador infantil, juvenil y de Primera. Llegué a los 6 y me fui a los 23. Después, volví como técnico. En total, pasé 22 años de mi vida dentro de un club que, permanentemente, está compitiendo con Boca. En cada clásico hay que tratar de vencerlo. Entonces, sería muy difícil para mí dar una arenga para Boca, no me saldría de forma natural. Boca tiene demasiados ídolos y es demasiado grande para ir a buscar a una persona que se formó en su eterno rival. Podría pasar, pero no sería sincero si le dijera a Riquelme que voy a sacar al equipo adelante, no saldría de mí. Y los entrenadores tenemos que tener credibilidad ante los jugadores. Siempre se ha cuestionado cuando pasan de Real Madrid a Barcelona o del Inter al Milan, porque hasta el hincha te mira raro. Podría pensar: ‘¿Este estará tratando de ayudar a Boca o sentirá como el hincha de River? Esa situación me pondría en un lugar incómodo.

-¿Y creés que te va a llamar River?

-Eso depende de River en el momento que tenga que hacer un cambio de entrenador. Hoy el puesto está más que cubierto, es la mejor época de su historia y todavía no ha terminado porque River sigue vigente, fue último finalista de la Copa, peleó el torneo hasta la última fecha, ganó la Copa Argentina… Y cuando el ciclo de Marcelo termine, la gente que maneja el club deberá elegir la mejor opción. Muchos hemos salido de la cantera de River, a unos nos va mejor, a otros peor, pero hay muchos candidatos. Por lo pronto, me enfoco en los lugares donde estoy para dar un paso para adelante en mi carrera y lo que venga, sólo Dios lo sabe.

-¿Soñás con ser el sucesor de Gallardo? ¿No creés que va a pesar mucho la comparación para quien se siente en su banco?

-Sea el que sea y tenga los pergaminos que tenga, a cualquiera le va a costar reemplazar a Gallardo. En general, cuando hay un cambio de técnico, nos encontramos en una situación en la que las papas están quemando y uno tiene que aparecer, reflotar a un grupo desde lo anímico y futbolístico. Muy pocas veces se cambia el entrenador cuando un equipo anda bien. En este caso, Marcelo podría ir a Europa o a la Selección y el próximo técnico de River va a agarrar un equipo consolidado. Sin dudas, después de Marcelo ese entrenador va a ser medido con la vara alta, pero el panorama es más que favorable. Agarrás un equipo ganador, un proceso vigente. Prefiero la presión de salir campeón y no la de salvarme del descenso, aunque la vara quede muy alta. No sé quién ni cuándo va a ser, pero quizá cuando Marcelo decida irse, yo estoy trabajando y no coinciden los tiempos.

Pablo Lavallén con su hijo Federico, cuando jugó en la Séptima de River. Él estaba trabajando en las inferiores millonarias. Foto: Archivo Clarín.

-Fuiste compañero del Muñeco desde las divisiones inferiores, jugaste cinco años con él, ¿te imaginabas que sería esta clase de entrenador?

-No, porque en realidad el entrenador nace a partir de la madurez del futbolista. A los 26 o 27 años, uno empieza a sentir que podría dedicarse en la dirección técnica. Por lo menos, a mí me sucedió a esa edad. Antes uno piensa como jugador y no se pone en el lugar del entrenador. La visión y la capacidad son importantes. Vos tocaste el tema de Román. Riquelme es un jugador que tuvo una visión de juego excelente, un liderazgo y se ha desarrollado como futbolista de manera muy exitosa. Uno podría creer que está capacitado para dirigir pero quizá no sea de su gusto. A los que nos picó el bichito por dirigir, nos tocó capacitarnos porque no todos tenemos la visión de Aimar, Riquelme o Gallardo. Y hay que foguearse. Me parece que Marcelo, con la experiencia que tuvo en Mónaco, Europa, la Selección, y a través de jugar Mundiales, tiene un plus porque fue dirigido por grandes técnicos, de los que dejan huella.

-Te declaraste "lavolpista". ¿Por qué Ricardo no tiene el reconocimiento suficiente en nuestro país?

-El entrenador no tiene que ser sólo sabio en sus conceptos a la hora de ver el fútbol. Además, tiene que ser un buen administrador de grupos, ser amable, padre, amigo, en otras ocasiones tiene que imponer respeto y autoridad, es un combo de cosas. A Ricardo le reconozco ser el entrenador con más capacidad que tuve, me mostró cosas distintas del fútbol, tanto a mí como (Jorge) Almirón, (Diego) Cocca, (Darío) Franco, (Walter) Coyette, el Luigi Villalba… Yo resalto eso del entrenador, el que deja un estilo novedoso algo tiene. Pero eso no te habilita a ser exitoso en el fútbol. También tenés que llevar un grupo, administrar los egos, todo entra en juego, la relación que tenés con la prensa, son aristas que ante la victoria no se pueden ver, pero en la derrota salen. Y cuando un técnico no tiene buen manejo de grupo ni relación con los futbolistas, por más que tenga sabiduría, salen a flote.

-Eso le pasó en Boca...

Lo que hizo Ricardo en Boca fue muy bueno, pero le tocó encontrarse con un rival como Estudiantes y perdió un campeonato increíble. Conozco ex jugadores de Boca de ese equipo que, más allá de tener alguna rispidez en la relación, le reconocen que es un tipo que sabe de fútbol. Si uno lo compara con Guardiola, que es un entrenador de esa misma filosofía, Pep tiene otra llegada, otra relación con el jugador y eso pesa, eso hace que la predisposición del futbolista sea distinta y que las cosas se den un poco mejor. Ricardo fue mi mejor maestro, no lo juzgo si ganó mucho o poco. Me encantaría dejar lo que dejaron La Volpe, Bielsa, Menotti, Bilardo... Después es un tema de gustos, cuando uno deja una escuela, como Osvaldo Zubeldía o Cruyff, y sobresale, eso es muy valorable.

Su maestro. La Volpe, el técnico del más aprendió, asegura Lavallén. (@pablohlavallen)

-¿Y qué te dejó Passarella, además de cambiarte de volante a lateral por izquierda?

-Daniel fue mi primer entrenador y lo considero uno de mis maestros. Si bien uno era muy joven, lo tuve de los 18 años, cuando debuté en Primera, hasta los 21 o 22. A mí me enseñó muchas cosas. Fundamentalmente, cómo manejarme afuera, consolidarme como persona, administrarme como futbolista, cómo aprovechar una carrera que es corta porque dura 10 o 15 años -si no tenés lesiones- y me dio muchos consejos a nivel humano, a nivel paternal. Ese amor propio, esa garra, esa personalidad, todo eso lo infundió en Almeyda, Crespo, Gallardo, Cocca, Villalba, en mí y en un montón de pibes que nos formamos durante esa etapa. A Daniel lo veíamos como un padrillo, el capataz, el padre, el consejero, con esa coraje que lo vimos jugar en el 78 siendo el capitán de la Selección campeona del mundo.

Los cambios del fútbol

-Muchos especialistas dicen que el fútbol argentino es el más difícil del mundo, ¿qué análisis hacés?

-Coincido. Y el italiano me parece también muy complicado, es táctico, rígido, tampoco hay propuestas demasiadas osadas. El fútbol argentino es difícil fuera de la cancha por los horarios, los cambios de día, los problemas dirigenciales, la AFA, que ha estado en conflicto. Es complicado abstraerse de todos esos problemas y darle a los futbolistas el ambiente ideal para jugar, por eso todos queremos llegar a Europa. Ahora, lo que experimentamos acá nos curte, nos da experiencia. El entrenador formado en Argentina está capacitado para dirigir en cualquier lugar del mundo porque ningún otro lugar va a encontrar tantos imponderables. En Irán, en Bagdad, en la Franja de Gaza o en el medio de una guerra. Es un máster. No hay nada que nos pueda sorprender. Muchas veces nos vienen a apretar, somos víctimas de amenazas y eso en el primer mundo no pasa. Lo sufrimos pero en algún momento nos va curtiendo, nos hace más resistentes.

-Tu método tiene conceptos de posesión, avance de la pelota sin oposición, triangulación, líneas de pases y búsqueda del hombre libre. ¿Cuesta más plasmar esta idea en un medio que no apuesta tanto al juego ofensivo?

-Ser protagonista cuesta más esfuerzo. Llegar a ser el mejor, estar en los lugares de privilegio, lleva más horas, más estudio y al trabajar en equipos más modestos cuesta que asimilen los conceptos. No tenés capacidad de contratar futbolistas con gran experiencia o de elite, pero creo que es el camino más seguro. A veces, para los entrenadores no es el más indicado. La gente y los directivos ven la urgencia del resultado, pero podés construir sobre bases más sólidas, no solamente sacando puntos, que está bien, que es lo que necesitamos, pero uno tiene que saber cómo lograrlo. A medida que uno le va dando herramientas al futbolista, se siente más seguro y confiado, puede trabajar mejor y resolver mejor cada situación, es un trabajo más arduo, más complicado.

-Jugaste 16 años al fútbol y en el tránsito de las décadas fue cambiando. Hoy se corre mucho más. ¿Con qué época te quedás?

-En los 90, los planes estratégicos prácticamente no existían. Estaba el enganche, Francescoli, Borrelli o el Burrito Ortega. Era dársela a él o a Román en Boca y que empiecen a resolver. Hoy las estructuras defensivas son más férreas, los espacios se reducen al mínimo. Para hacer daño, tenés que generar muchas ideas, muchos movimientos, es importante que podamos darles buenos recursos a los jugadores y saber que el fútbol ha cambiado. No sólo te alcanza con tener mejores jugadores que el rival, hay que tener un estilo. Es más difícil jugar ahora que en la época que jugábamos nosotros. Si nos hubieran entrenado como en la actualidad, también podríamos haber jugado en esta época, pero antes el fútbol era más abierto, no había tanta presión. Creció mucho desde lo estratégico, se ha hecho más equilibrado, nadie te regala nadie. Y un simple detalle te marca la victoria entre ganar y perder.

-¿Sos de los que creen que todo lo pasado fue mejor?

-No... No soy de los que cree que todo lo pasado fue mejor, algunas cosas sí, pero el fútbol hoy es más estudiado, más comprendido por los jugadores. Antes, nosotros no nos enfocábamos tanto en lo estratégico, sino en cuidar nuestra quintita; hoy la comprensión de un defensor tiene que ser mucho más vasta que en la década del 90. Ahora un defensor tiene que llegar a la mitad de la cancha con la pelota dominada, saber qué es un pase filtrado, un cambio de frente; antes con dársela al 10, alcanzaba.

-¿Se terminó el romanticismo? Diego Simeone dice que no es importante ganar, es lo único que hay.

-En realidad, esa es una declaración muy complicada. Salvo que estés en la posición del Cholo, es muy difícil de alcanzar. Dirigiendo San Martín de San Juan no puedo decir que lo único que importa es ganar porque voy a perder más de lo que voy a ganar. Es una declaración para hacer cuando uno está en el Atlético, el Real Madrid, el Barcelona o el Bayern Munich. Hacerle creer al jugador que tiene que pensar de esa forma y trabajar en el Eibar, no es una declaración muy grata. Está tratada de formar una mentalidad ganadora más que enfocada en la realidad. Cuando la gente dice “hay que ganar”, entra el ganar como sea y yo no entreno para ganar como sea, sino con un estilo. Y si el rival me complica, tengo que buscar otra forma. El Cholo no entrena sin una línea definida. Es un mensaje más simplificado. No me atrevería a decirlo y menos en clubes en los que sé que no lo podría realizar.

Del apodo que le puso el Tapón Gordillo a la "hermandad" con Diego Cocca​

-¿Por qué te decían Martillo?

-Me lo puso el Tapón Gordillo por un dibujito animado que él veía. Decía que era parecido y ese sobrenombre quedó porque saltaba bien y tenía buen juego aéreo y me cada vez que cabeceaba, martillaba. Fue un apodo que duró poquito, fue en los años de River. En el fútbol mexicano, no corrió más.

-¿Cuántas veces te confundieron con Cocca?

-Miles, jaja… Con Diego fuimos compañeros desde la Novena División. Somos de la misma categoría, 1972. Él venía de las inferiores de Atlanta. Compartimos inferiores, la Primera en River y hasta tuvimos un paso por Atlas juntos. Los dos jugamos en Veracruz. Nos confunden permanentemente. La semana pasada asumió en Atlas y un periodista me mandó un mensaje. Me dijo: "Te felicito, te merecías estar en ese lugar". Obviamente, se equivocó. Después, me pidió perdón con la manitos por WhatsApp. Muchas veces me piden una foto y me dicen: “Gracias, Diego”. Con las modas y los cortes de pelo nos empezamos a parecer un poco más. En Atlas nos confundían mucho. Tengo una foto de cuando nos enfrentamos como técnicos de Racing y Atlético Tucumán en Avellaneda. Estamos los dos de frente y parecemos hasta hermanos.

San Lorenzo, el amor de su infancia

-De chico te presentabas como hincha de San Lorenzo, en algún momento tu nombre estuvo en los planes de Marcelo Tinelli. ¿Te vas a dar el gusto de la infancia algún día?

-Yo nunca niego mi pasado... Mi familia, mi papá, mis tíos, todos son de San Lorenzo... Mi papá me llevó a los 4 años al Viejo Gasómetro, recuerdo la tribuna de madera en Avenida La Plata. Y si bien iba a la cancha todos los domingos a ver a San Lorenzo, a los 6 años me puse la camiseta de River y no me la saqué más. Cuando se dio la posibilidad de tener una reunión con la gente de San Lorenzo, mi papá estaba chocho, me encantaría tener esa posibilidad por todo lo que representa para mi familia. Además es un club grande, con mucha historia. Fue mi equipo de chico, me gustaría poder dirigirlo y que mi viejo lo pueda ver. Sería un orgullo. A mí me tocó, justamente, debutar en Primera contra San Lorenzo. Fue en el 91. Salí al banco en la cancha de River y no pude entrar. Ese partido, en la cancha de Huracán, mi papá fue a ver a San Lorenzo y también, a ver si debutaba yo. Era una sensación rara. Mi viejo quería que me vaya bien, pero estaba en la tribuna de San Lorenzo. Empatamos 0 a 0 y perdimos por penales.

-¿Y no volviste a ver a San Lorenzo después de ese partido?

-No, nunca más fui a la cancha. Me acuerdo una imagen muy vivida. Me tocó ir a Vélez, a Huracán, a Boca siguiendo a San Lorenzo y con (el actor) Hernán Caire cruzaba algunas palabras en la tribuna, hablábamos como hinchas. Y el día de mi debut, lo veo en la platea. Mientras calentaba, me insultaba. Y yo no lo podía creer, pensaba: "Pero este habla conmigo en la hinchada". Son anécdotas lindas.

-Contaste que después del retiro trabajaste en una parada de diarios con tu viejo. ¿Hace falta contención cuando el jugador deja la actividad?

-Creo que sí, si bien ahora Agremiados tiene un tipo de apoyo, me parece que estaría bueno que ex futbolistas, personas ya retiradas y ubicadas en otro tipo de ambiente laboral, pudieran dar charlas y orientar a esos futbolistas que tienen más de 30. Considero que la psicología es fundamental para poder asimilar ese golpe, porque es muy duro. Hace años escuché a un psicólogo hablar, tiene un nombre ese síndrome del retiro, es similar a cuando un ex Presidente termina su mandato y no es nada, siente el vacío de no tener responsabilidades. Para mí fue complicado.

Su peor momento

-¿Cómo fue que decidiste hacerte evangelista?

-Fue una situación que viví mucho antes de mi retiro. Tenía 30 años y me tocó llegar a México. Los chicos y mi señora se quedaron en Buenos Aires y esa situación me generó una gran depresión. Todo lo que parecía muy bueno en mi vida, como mi matrimonio, mi familia, mi economía, en algún momento no le empecé a encontrar sentido. Sentí el vacío aún jugando y encontré en Dios el refugio y la contención que necesitaba, me hizo salir del pozo. Llegué a tener ataques de pánico, a dormir con las luces prendidas en toda mi casa, a estar encerrado en mi cuarto por miedos y angustias.

Su peor momento. A los 30 años llegó a Atlas y pensó en quitarse la vida. Foto: Archivo Clarín.

-¿Y no pensaste en volverte a Buenos Aires?

-Fueron momentos complicados. No sólo llegué a pensar que ya no tenía sentido seguir jugando al fútbol, también, que la vida no tenía sentido. Si esa depresión se hubiera prolongado un par de meses más, no sé si estaríamos haciendo esta nota. Porque ya había empezado a preguntarme si estaría bueno seguir viviendo. Si yo tenía todo eso que había soñado de chiquito y no lo podía disfrutar, ¿qué más me quedaba? Seguramente esos pensamientos me iban a llevar a cualquier cosa. Entonces, Dios me ayudó muchísimo y justo mi familia pudo volver a México. Quizá la salida hubiera sido trágica. Hay muchos chicos que sufrieron dificultades, se me vienen a la cabeza (Mirko) Saric, el chico de San Lorenzo, o el caso de (Sergio) Schulmeister, que fue compañero mío en Huracán, muchachos que se quitaron la vida a pesar de tenerlo todo por problemas momentáneos. Yo sé que Dios me escucha y eso me deja tranquilo.

