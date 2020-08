Ángel Di María la rompió y el PSG se metió en la final de la Champions League

Ángel Di María se había ausentado a los cuartos de final de la Champions League por estar suspendido y sufrió desde la tribuna del estadio Da Luz, donde el Paris Saint Germain sacó boleto a la final del certamen continental por excelencia en Europa gracias a una maravillosa actuación personal ante el RB Leipzig.

El Fideo asistió en el primer tanto de cabeza de Marquinhos, más tarde definió tras la asistencia lujosa de Neymar para ampliar la ventaja a favor de los franceses y en el tercero habilitó a Bernat para el 3-0.

Corría el minuto 12 de partido cuando las cámaras enfocaban a Neymar, quien parecía el apuntado para enviar un tiro libre desde el flanco izquierdo del ataque, instantes después de recibir la falta al borde del área. Pero fue el argentino el que tiró el centro-asistencia para el brasileño Marquinhos, que solamente tuvo que amortiguar el envío para mandar el balón al fondo del arco.

Justo antes de que concluyera la primera mitad, Leandro Paredes filtró al área para Neymar, que con un tacazo fenomenal dejó cara a cara a Di María con el arquero húngaro Péter Gulácsi, quien nada pudo hacer. Fue zurdazo cruzado y festejo cómplice con Ney, con con quien integran un tridente ofensivo infernal junto al galo Kylian Mbappé, también en gran nivel luego de dejar atrás una lesión.

La celebración de Di María con Neymar, quien lo asistió en el segundo gol del PSG (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

El ex Benfica se sintió como pez en el agua en el estadio donde brilló con la camiseta del equipo portugués e incidió otra vez en el partido en el tercer tanto, con un centro a la cabeza del español Juan Bernat (Neymar la empujó cuando el esférico ya había cruzado la línea de gol). Fue revisado por el VAR por una supuesta falta previa que no existió y finalmente se convalidó. Sobre el final, el mediocampista zurdo salió del campo de juego para ser sustituido por Pablo Sarabia y así ganarse los aplausos de los pocos presentes en la cancha.

Fue elegido MVP del encuentro ante los alemanes y declaró tras la acción: “Queríamos estar en la historia del club, llegué a París para llegar a la final. Fuimos nosotros, jugamos al 100%, sabíamos que si salíamos con todas las energías podíamos lograrlo, desde el primer minuto salimos a comernos a ellos”. Y añadió: “Estaba muy triste por no jugar (en cuartos) y mis compañeros me dijeron que iban a dar la vida por jugar las semifinales y lo hicieron. Va a ser difícil dormir desde hoy hasta la final, lo importante es trabajar el partido, la liga alemana y la francesa demostraron que están a la altura de las otras ligas y tenemos que seguir de la misma manera, tenemos que trabajar el partido”.

Con la clasificación a la final de la Champions que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto con el ganador de la la llave que enfrentará mañana al Bayern Múnich y Olympique de Lyon en Lisboa, el rosarino de 32 años tendrá la posibilidad de sumar el título número 27 de su carrera profesional. Pero además se acreditará la chance de sumar dos coronas más (Supercopa de Europa ante el campeón de la Europa League y Mundial de Clubes), que potencialmente lo convertirían en el segundo futbolista argentino con más estrellas de la historia detrás de Lionel Messi y superando por uno a Carlos Tevez (Boca) y Lucho González (Atlético Paranaense), que ostentan 28 cada uno.

Di María ganó la Orejona en la temporada 2013/2014 con la camiseta del Real Madrid y ahora buscará repetir con el cuadro parisino. “Gané (la Champions) en Lisboa 2014, tengo buenas sensaciones, tenemos un nivel muy bueno en lo individual, pero tenemos un grupo espectacular, todos queremos lograr los objetivos y estamos a un paso”, cerró el ilusionado Fideo.