La carrera por ocupar el cargo de Quique Setién: los tres técnicos que están en la carpeta del Barcelona

El histórico y humillante 8-2 frente al Bayern Munich fue apenas el epílogo de una muerte anunciada. El ciclo de Quique Setién al frente del Barcelona ya parecía concluído y apenas un milagro como ganar la Champions League podía salvarlo. Es así que desde la comisión directiva del Blaugrana ya venían barajando distintas opciones para suplantar al entrenador y las opciones siempre se redujeron a tres simples nombres que parecen estar jugando una carrera entre ellos, no por el accionar de estos estrategas en sí, sino por las distintas opiniones y consideraciones de los propios directivos.

Desde Europa aseguran que quién reemplace al ex DT del Betis no saldrá de la terna entre Ronald Koeman, Xavi Hernández y Mauricio Pochettino. Aunque claro, hay uno de ellos que hoy por hoy es el principal candidato y está un paso por encima del resto. Y este es el holandés.

Según el medio Mundo Deportivo, el actual conductor de la Naranja Mecánica tiene carácter para comandar una reestructuración en el equipo y los pergaminos necesarios para hacerse oir por los referentes de la plantilla. También es conocedor a flor de piel lo que significa vestir la camiseta culé ya que así lo hizo entre 1989 y 1995, incluso fue el héroe de la final ante la Sampdoria en 1992 al marcar el gol de la victoria que le dio su primera Copa de Europa al elenco catalán. Hijo de la filosofía de Johan Cruyff, Koeman ya había sido sondeado por el Barça en enero, cuando desde el club se despidieron de Ernesto Valverde, pero en ese momento rechazó la oferta ya que quería disputar la Eurocopa al frente de su selección, pero la misma se aplazó para 2021 y sabe que este podría ser el último llamado del Blaugrana.

Por el lado del argentino, todo indicaba que era el favorito al sentarse en el banquillo del Camp Nou, pero luego de una reunión de toda la cúpula dirigencial del Barcelona se habría llegado a la conclusión de que algunos no verían con buenos ojos la llegada de un hombre tan identificado con el Espanyol, el clásico rival. Mismo el propio Poche había deslizado algunas frases como “antes de entrenar al Barcelona me iría a mi granja en Argentina”, o “los valores que defiendo son distintos de los del Barça”, así también como “es imposible que yo vaya al Barcelona” y aunque luego se arrepintió de las mismas, esto haría que algunos fanáticos ya estarían en su contra desde el inicio. Aunque el ex DT del Tottenham tiene algo que podría hacer torcer la balanza: su afinidad con Lionel Messi, coterráneo de Rosario y ambos identificados con los colores de Newell’s Old Boys.

En cuanto a la situación del ex mediocampista de 40 años, es de público conocimiento que renovó su vínculo con Al Sadd de Qatar por una temporada más, pero incluyó una llamativa cláusula: una condición de liberación en caso de que el DT sea contactado por el Blaugrana para hacerse cargo del primer equipo. Sin embargo, desde España deslizan que el nacido en Terrasa no cree que sería su momento de desembarcar en el conjunto de sus amores, sumado a los problemas políticos que hay por detrás de la institución. Otro tema que no le caería bien a Xavi es el de tener que limpiar un plantel plagado de sus ex compañeros con los que cosechó una amistad, por lo que preferiría dilatar su reencuentro con el Barça.

De esta manera, mientras por el lado de los jugadores ya se habla de una revolución y de las principales salidas que se pueden dar en el plantel del elenco catalán, por el lado del cuerpo técnico buscan una inminente llegada que haga calmar las aguas y saque de esta crisis deportiva a uno de los equipos más importantes del mundo. Y hoy por hoy, esa responsabilidad parece ser del holandés de 57 años, aunque habrá que esperar la confirmación oficial.

