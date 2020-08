Luego de la paliza del Bayern: ¿Messi le puso un “ultimátum” al Barcelona?

El Barcelona sufrió una terrible derrota este último viernes, perdió nada menos que 8 a 2 frente al Beyern Múnich por la Champions League.

La derrota fue tan dolorosa que dejó perplejos a todos en el mundo. Y en uno de los máximos exponentes del club, Gerard Piqué dijo que no tenía problema en irse porque era una vergüenza lo que había pasado.

Ahora en los medios españoles dicen que el máximo exponente del azulgrana ha puesto un “ultimátum” y que si no lo cumplen se iría a otro equipo.

Según el periodista Juanma Castaño, en el programa El Partidazo, de Cadena Cope, Lionel Messi, capitán y emblema del club, se “hartó” de esta situación y le envió un ultimátum a la dirigencia. Si no cumplen con sus exigencias seguirá su carrera en otro equipo.

Cambio de entrenador:

Lionel Messi cree que Quique Setién no está capacitado para levantar al equipo en este delicado momento y solicita la contratación de un director técnico de categoría.

Esta petición es casi un hecho que se cumplirá a la brevedad, ya que la dirigencia parece haberle soltado la mano al entrenador luego de la histórica goleada ante los alemanes. Catalunya Radio, informan que el principal candidato a asumir este puesto es el argentino Mauricio Pochettino, pese a estar identificado con Espanyol, el clásico rival de los azulgranas. Según este medio, el presidente Josep María Bartomeu ya se habría contactado con el ex Tottenham.

Renovación dirigencial:

La relación entre Lionel Messi y los mandatarios no es la mejor desde hace un tiempo y el ’10′ quiere cambios importantes, tanto en la parte alta de la cúpula dirigencial como en los encargados de tomar las medidas en el plano deportivo (Ramón Planes, Eric Abidal y Oscar Grau). Considera que no hay un proyecto acorde a la envergadura del Barcelona y que la política de refuerzos implementada en los últimos mercados de pases no fue la adecuada.

Al parecer, el presidente habría tomado nota de este pedido y podría llamar a elecciones anticipadas (se especula que podrían ser en marzo). “Vamos a tomar decisiones, algunas de ellas ya estaban tomadas antes de la Champions, otras las tomaremos ahora, y todas ellas las anunciaremos en las próximas semanas”, advirtió el mandatario tras la eliminación.

Purga dentro del vestuario:

El argentino siente que el plantel no está a la altura para competir ante los mejores del mundo. Aún recuerda lo sucedido ante Roma y Liverpool en las ediciones pasadas de la Champions League, competencia que los españoles no ganan desde la temporada 2014/15 (3 a 1 ante Juventus -luego fue eliminado en 4 ocasiones en cuartos de final y 1 en semifinales-).

En el último tiempo Barcelona gastó varios millones en figuras que no se han asentado ni demostrado toda su valía, como Philippe Coutinho (ayer le marcó dos goles con la camiseta del Bayern Munich), Osumane Dembelé o Antoine Griezmann, por citar solamente algunos casos.