Se suspendió un evento deportivo que dejaba mucha plata a los sanjuaninos

Tal como lo anticipó Tiempo de San Juan, finalmente se confirmó la suspensión del WorldSBK en Argentina edición 2020. Fue el Gobierno de San Juan, Grupo OSD, la Federación Internacional de Motociclismo y La Organización Dorna WSBK (DWO) quienes lamentablemente anunciaron que la Ronda Argentina del Campeonato Mundial de Superbikes MOTUL FIM 2020 se ha pospuesto hasta 2021.

La carrera estaba originalmente estaba programada para los días 9 y 11 de octubre e iba a entrar en su tercer año de acción WorldSBK. Con su contrato para organizar una ronda de tres años, la ronda se llevará a cabo como parte del Campeonato Mundial de Superbikes MOTUL FIM 2021 y, por lo tanto, podrá albergar al público argentino para la tercera temporada, un año más tarde de lo planeado originalmente, con una fecha aún por confirmar.

De esta manera, los organizadores analizaron la situación dada con la pandemia de COVID-19 y las subsiguientes preocupaciones de salud y seguridad, restricciones de viaje y desafíos logísticos, y la solución finalmente fue posponer el evento hasta 2021.

De esta manera la Ronda Argentina en el Circuito San Juan Villicum se inscribió originalmente para tres temporadas a partir de 2018, el evento 2020, aunque no seguirá adelante, se transferirá para formar parte del Calendario 2021 WorldSBK.

La ronda ha sido un gran éxito y ha hecho historia por muchas razones, con 2021 programado para no ser diferente. Dorna Sport: Gregorio Lavilla, Director Ejecutivo, Departamentos Deportivos y de Organización, comentó sobre el aplazamiento: “Es una gran pena no ir a uno de los eventos más atmosféricos del calendario. La salud y la seguridad son lo primero y, junto con las restricciones de viaje, los desafíos logísticos y la incertidumbre del futuro inmediato, lamentamos no haber podido encontrar una solución que satisfaga las necesidades de todos. Esperamos darle la bienvenida a Argentina y San Juan al calendario en 2021, donde los apasionados fanáticos argentinos pueden animar a sus héroes nuevamente”.

De la misma manera el Secretario de Estado de Deportes del Gobierno de San Juan, Jorge Chica comentó que "después de largas tratativas con Gregorio Lavilla, del Grupo OSD, en conjunto con el Grupo Dorna Sports, organizadores del Superbike Internacional, donde teníamos fecha en el calendario para el mes de octubre, hemos decidido suspender esta prueba que se iba a realizar en el Circuito San Juan Villicum. Esto se debe a la pandemia y el contexto internacional, ya que el status sanitario y la salud de los argentinos, especialmente de los sanjuaninos, está primero que cualquier evento", finalizó el funcionario.