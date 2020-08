Latorre, implacable con el Simeone tras la eliminación del Atlético

Luego de haber eliminado al Liverpool, campeón defensor, en octavos de final, el Atlético Madrid que conduce Diego Simeone tropezó 1-2 ante el RB Leipzig en la burbuja de Portugal y se terminó su sueño de ganar la Champions League. A excepción de los minutos posteriores al ingreso de Joao Félix, el elenco alemán fue superior y pasó con justicia a semifinales, instancia en la que se medirá frente al PSG.

En el cierre de la transmisión oficial, por Fox Sports, Diego Latorre, ex futbolista y actualmente analista, dejó una crítica concluyente sin nombrar al director técnico colchonero. “Una cosita más, ganar como sea no existe, no existe. No hay que irse atrás del enunciado”, martilló Gambetita.

El ex fantasista, que supo ser compañero de Simeone en la selección argentina (juntos ganaron la Copa América de 1991), suele ser crítico del estilo de juego que despliega el Aleti del Cholo, más allá de que le reconoce la vigencia del ciclo y los resultados alcanzados. Y con su sentencia evocó la frase del DT en la conferencia de prensa previa al encuentro.

“Vamos a jugar un partido muy importante contra un equipo que juega muy bien. Tienen un entrenador muy joven y tienen números muy buenos, pero tenemos que entender que para nosotros no será importante ganar, sino lo único que hay para seguir adelante”, analizó el Cholo, lo que generó un intenso debate en los medios y en las redes sociales.

Durante la transmisión del duelo contra el Leipzig, Latorre adjudicó la frase a la construcción de “un personaje”. Y durante la narración del encuentro tanto él como el relator Mariano Closs remarcaron que Atlético había esperado mucho y que la iniciativa la tuvo el conjunto alemán, remarcando el momento de resurrección a partir de la entrada del portugués Félix. Además, Gambetita destacó en continuado la conducción de los centrales del vencedor y resaltó la elaboración en el primer gol de Dani Olmos y el pase atrás que abrió la puerta del remate de Tyler Adams en el tanto decisivo.

No es la primera vez la que el comentarista toma distancia del método Simeone. Incluso, en marzo, fue profundamente crudo. “Lo desastroso es su discurso, no su manera de jugar. Cuando dice las estupideces ‘yo prefiero ganar sin jugar’ o ‘a mí la posesión de la pelota no me importa’. No lo voy a cuestionar en la manera de jugar, sí las estupideces que dice para los bobos que compran ese discurso”, arremetió.

“El tipo sabe que lo que está diciendo es falso, se hace el ganador, y sabe que lo que está diciendo es para idiotas. Y hay gente que le sigue comprando su discurso. Después pierde sin atenuantes y no sabe qué decir. Porque antes vendiste la fórmula del éxito”, lo acusó.

“El resultado no es una elección, eso es un error. ¿Jugar lindo o ganar? Eso es una estupidez, se lo venden a un argentino, nada más”, había planteado en el programa Súper Mitre Deportivo.

Esta vez, el discurso del Cholo previo al cruce ante Leipzig y el resultado deportivo devolvieron a la superficie el debate. Y Latorre volvió a sentar su postura instantes después de que se consumara la eliminación del Atlético de Simeone.

