Bove se despidió de Peñarol con un emotivo mensaje

Como lo anticipó Tiempo de San Juan, Cristian Bove ya no será más el entrenador de Peñarol. Su contrato con el club finalizó este 31 de julio y ante la partida de Oscar Cuevas, el dirigente que se va del Bohemio para postularse en la Liga Sanjuanina de Fútbol, el entrenador cordobés decidió marcharse. Así lo reconfirmó este mismo jueves a través de un emotivo mensaje dedicado a la institución sanjuanina.

"No tengo más que palabras de agradecimiento a todos; en primer lugar mi cuerpo técnico que me apuntaló, después a los jugadores que nos representaron y por último a dirigentes, colaboradores del club, hinchas, allegados y hasta simpatizantes del fútbol. Todos ellos hicieron posible que yo me desarrolle y pueda crecer, porque ante el elogio aproveche el envión y tomé más velocidad y ante la crítica tomé más coraje y me fortalecí", comenzó su publicación.

Bove es un hombre clave en la historia reciente del Bohemio. Después de lograr el ascenso con Ricardo Dillon en Sportivo Desamparados, en 2017 arribó en Chimbas para empezar a escribir las páginas más doradas de la institución: logró el ascenso al Federal A y además fue el mentor de la la histórica clasificación frente al Puyutano por Copa Argentina, hazaña que le permitirá jugar al equipo sanjuanino nada menos que contra Newell´s.