Otro argentino se sumaría a la NBA: los detalles

A los 29 años, luego de ganarlo todo con Real Madrid, brillar en el Mundial de China 2019 y ser considerado por muchos como el mejor base del mundo, Facundo Campazzo cree que es el momento indicado de dar el salto y marcharse rumbo a la NBA.

Según informó el periodista de Onda Madrid Calor Sánchez Blas, el argentino se contactó con los dirigentes del conjunto español para hacerles saber su decisión. Desde el club merengue ya “lo dan por perdido”.

Sin embargo, la situación del ex Peñarol de Mar del Plata y UCAM Murcia es compleja y primero deberá resolver varios puntos importantes. Uno de los temas más importantes a resolver es su cláusula de salida de 6 millones de euros, un monto que la entidad blanca no acepta rebajar, pero sí ser abonado en plazos. Hoy su vínculo finaliza en 2024.

A día de hoy, es prácticamente imposible que Campazzo le acerque a los dirigentes del Madrid un compromiso de adquisición o contrato, ya que en estos momentos se está llevando adelante en Disney la fase final de la temporada y el periodo para fichar ‘agentes libres” está dispuesto que comience el 18 de octubre.

Vale destacar que, por ley, la franquicia que fiche al cordobés solamente puede abonar unos 750 mil euros; por lo que el resto deberá salir del bolsillo del base. De esta manera, el deportista necesita conseguir un importante contrato en Estados Unidos para costear su salida (aún no se ha fijado el límite salarial para la próxima temporada).

“La resolución se va a producir pronto”, explicaron desde el mencionado medio. Además, colocaron a Minnesota Timberwolves y a Dallas Mavericks como los dos conjuntos más interesados en contratarlo. En el primero se encuentra el ex selección argentina Pablo Prigioni como integrante del staff técnico; mientras que en el otro brilla Luka Doncic, ex estrella del Real Madrid.

“De Facundo habla todo el mundo, interesados hay muchos. Mucha gente me pregunta por él, lo mismo que me consultan por Luca (Vildoza), Deck y Lapro. Rumores habrá, pero la realidad es que no es momento. Faltan tres meses para que comience la agencia libre y no estamos hablando de eso. Estamos más metidos en el draft, por ejemplo. Igual, no me sorprende que relacionen a Campazzo con Minnesota porque estoy yo”, explicó Prigioni en diálogo con Infobae.

La posible ida de Campazzo rumbo a la mejor liga del planeta puso en estado de alerta a los españoles y dejó en suspenso la salida de Nicolás Laprovittola. Su amigo y compatriota, que llegó al Merengue como MVP de la Liga Endesa pero nunca se ganó la confianza del entrenador Pablo Laso, tiene un acuerdo de palabra con el Panathinaikos de Grecia si logra rescindir con el Madrid. En la posición de base luego están el experimentado Sergio Llull, que viene arrastrando problemas físicos, y el recién llegado Carlos Alocén, un joven de 19 años.

El subcampeón del mundo en el Mundial de China 2019 viene de varias temporadas brillando con la camiseta blanca: ganó 2 Euroliga, 3 Liga ACB, 2 Copa del Rey y 3 Supercopa de España.

