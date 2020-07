A Daniel Osvaldo lo fletaron, pero no fue Jimena Barón

A la espera de la vuelta a los entrenamientos en el fútbol argentino, Daniel Osvaldo parecía encaminar su vida luego de reconciliarse con Jimena Barón. Sin embargo, desde Banfield, el club donde se desempeñaba como futbolista, indicó que el mediático futbolista no continuará en la institución.

Los motivos tienen que ver con que hace varios días que el delantero no participa de los entrenamientos a través de la plataforma Zoom y tampoco tiene contacto con el cuerpo técnico que encabeza Javier Sanguinetti. Si bien en enero había firmado su contrato hasta diciembre, tenía una cláusula de salida a mitad de año. De esta manera, el ciclo de Dani Stone en el Sur fue tan rápido como un abrir y cerrar de ojos.

El atacante de 34 años arrancó julio practicando desde su casa a la par del grupo, pero hace 15 días que desde Banfield le perdieron el rastro. "Había empezado a formar parte de los entrenamientos pero, por temas particulares, hace algunas semanas que no participa”, aseguró el vicepresidente 1° Oscar Tucker en declaraciones a Info Región. Al no cumplir con el compromiso que había asumido con Sanguinetti y los dirigentes, su salida está sentenciada.

“Ya no forma parte del plantel. En este contexto es muy complicado que siga. Siempre tuvimos diálogo fluido con el jugador y lo mismo pasa con el cuerpo técnico. Le dio las explicaciones al entrenador y pidió un tiempo, pero es muy difícil su continuidad”, agregó el dirigente. Lo cierto es que el ex jugador de la selección italiana tiene las horas contadas y, a pesar de que el DT lo tenía bien considerado, en breve se hará oficial su desvinculación.

El ex jugador de Boca, Roma y Juventus​, entre otros, volvió del retiro a principios de año para ponerse la camiseta del Taladro. Distintas lesiones lo complicaron y sólo jugó dos partidos antes del parate por la pandemia del coronavirus: fueron apenas 62 minutos (ante Aldosivi en el Sur y contra River en el Monumental) y no convirtió goles. Después de un desgarro en el sóleo que le impidió comenzar el 2020 con normalidad, a fines de febrero sufrió una inflamación en la zona del aductor de su pierna izquierda y del pubis y no pudo volver a jugar.

Con información de Olé