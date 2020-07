Ardente, filoso: "Si tenían las verdaderas ganas de que yo siga, se podría haber hablado"

"Estoy dolido por esta decisión. Pensé que me iba a retirar acá, con esta camiseta". Luis Ardente casi que sigue sin digerir la decisión de alejarse de San Martín tras nueve años. En medio de la pandemia de coronavirus y panorama de incertidumbre que invade al club verdinegro, el arquero anunció en las redes sociales que no seguirá en Concepción y agradeció el cariño recibido con una emotiva carta de despedida dirigida a los hinchas. ¿Pero qué hay detrás de la ruptura entre el jugador y la institución?

Según explicó Ardente, su intención era quedarse en San Martín. Su contrato finalizó el 30 de junio, pero tenía pensado esperar unos días hasta recibir el llamado de algún dirigente. Como esos días se convirtieron en semanas, el propio jugador tomó su celular y se comunicó con el presidente, Jorge Miadosqui.

"La prioridad la tenía San Martín y como veía que no llegaba el llamado, como corresponde, decidí llamarlo a Jorge para saber cómo era mi situación. Él me dijo que había que esperar, que no se sabía nada y que tenían que contar con el presupuesto. Me dijo más que nada que mi sueldo no lo iba a poder pagar y como que todo se estaba tornando muy difícil", comentó de antemano el arquero.

Si bien Ardente sostuvo que entendió siempre la situación del club verdinegro ante la emergencia sanitaria, afirmó que no le dieron la posibilidad de negociar su continuidad. "Conmigo se podría haber charlado. Si tenían las verdaderas ganas de que yo siga, se podría haber hablado. Pero uno no se maneja de esa manera, se maneja diferente. Yo obviamente quería hablar con el club, negociarlo. No me pidieron bajar el sueldo, no tuve la posibilidad de llegar a un acuerdo", comentó. Y agregó sobre la postura de Miadosqui: "Jorge está cuidando la economía del club, lo está manejando a su manera y no me parece mal".

Instalado en San Juan con su familia, el portero expresó que el tomar la decisión de irse de San Martín fue "muy angustiante" y resultó ser un "baldazo de agua fría". Agradeció el cariño de los hinchas y contó que hasta ahora nadie de la dirigencia lo llamó para despedirlo tras pasar nueve año defendiendo la camiseta del club. Pero prometió volver y "más fuerte". "Me encantaría volver. Mi deseo es retirarme en San Martín, pero aportando lo mío y no volver por el nombre nada más. Yo quiero vivir en San Juan, quiero volver", dijo una y otra vez.

Su futuro

Ardente contó que tiene propuestas de Primera División y la Primera Nacional pero por respeto a la institución sanjuanina aún no las escuchó. "Yo primero esperé a San Martín, pero como vi que no había posibilidades de negociar tomé la decisión de irme. Ahora que soy jugador libre llegan posibilidades y yo quiero jugar dos o tres años más, tengo una familia y tengo que estar activo", cerró.