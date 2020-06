Tras el palito de Canapino al presidente, pilotos sanjuaninos opinan: ¿cuándo reanudar la competencia?

El último viernes, el tuit de un conocido piloto argentino levantó la polvareda cuando le pidió al presidente que no se olvide del automovilismo mientras se analiza la vuelta del fútbol. Fue Agustín Canapino quien le dijo a Alberto Fernández que su deporte es también uno de los más populares del país y que -al igual que otras disciplinas- se vio afectado por la extensión de la pandemia.

"No te olvides de nosotros que también existimos!! Ah, y no seremos el fútbol pero algo de publico tenemos", sostuvo junto a una foto de las tribunas repletas en un autódromo. Por esto, Fernández destacó lo complejo que resulta idear un protocolo que se pueda llevar adelante y que se respete sin inconvenientes.

No te olvides de nosotros que también existimos @alferdez!! Ah, y no seremos el fútbol pero algo de publico tenemos... uD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4F https://t.co/I2w6IemiwA pic.twitter.com/tZmm2hXIU8 — Agustín Canapino uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AgustinCanapino) June 5, 2020

En este marco, Tiempo de San Juan dialogó con tres pilotos sanjuaninos que contaron cómo viven este presente que obligó a meter el freno a quienes acostumbran acelerar a fondo. Cada uno en una categoría del automovilismo diferente, coincidieron en la cautela que hay que mantener debido al contexto. La paciencia para ellos resulta clave.

Para Facundo Della Motta, corredor del Turismo Carretera, estar sin actividad no ha sido sencillo por el efecto negativo que representa aunque aclaró que es comprensible que todavía no se haya tomado una decisión. "Lo de Canapino no puedo opinar porque no lo vi, pero entiendo que es una necesidad estar en stand by por el momento", indicó y agregó: "Estamos a la espera de alguna confirmación. No hay ninguna fecha hasta ahora. Creo que tenemos que ser pacientes".

El piloto del Sport Team señaló que la baja de sponsor en muchos casos por la crisis económica que desató el COVID-19 ya es un drama. "La situación es crítica. Un equipo tiene por lo menos 30 miembros que hoy no la están pasando bien con el parate", advirtió el mismo que se entrena para no perder el estado físico.

Fabricio Persia -piloto que hizo estreno en el Top Race este 2020- manifestó que será difícil reanudar la actividad por las consecuencias económicas del coronavirus. "Va a estar complicado volver rápido no sólo por la puesta en marcha de los protocolos sino también por el impacto económico que se sufrió", expresó quien confesó que se vio afectado en lo anímico.

Además de destacar que las fronteras están cerradas al igual que los hoteles, la reanudación del automovilismo debe atender a las posibilidades de cada corredor. "No podemos apurar las cosas. Si vamos a volver, lo tenemos que hacer de forma segura y ordenada. Que todos tengamos las mismas posibilidades", cerró quien inició el año con grandes expectativas tras dar un salto de categoría.

Por su parte, Gabriel Abarca puso un manto de cautela a la cuestión y, si bien reconoció que las ganas de volver son muchas, afirmó que hay que ser conscientes y tener una mirada amplia, que estamos ante una realidad nunca antes vivida y que si hay que esperar es lo mejor para priorizar la salud de todos. Sin estar ajeno al golpe económico, admitió: "Los costos serán mayores. No sé si los sponsor continuarán apoyando y es entendible. Las ganas de volver sobran, las condiciones a nivel monetario no".

Pese al sombrío presente que describe y como no hay mal que por bien no venga, para el piloto de Top Race Series es una buena ocasión para explotar la disciplina a nivel local. "Quizás es una buena oportunidad para expandir el automovilismo a nivel local, ya que las fronteras están cerradas. Aprovechar la estadía de los pilotos de renombre y la infraestructura que tenemos", cerró.