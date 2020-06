El día más oscuro en la historia de River, recordado por periodistas sanjuaninos

El 26 de junio de 2011 no es una fecha más en la historia del fútbol argentino. Ese día se dio lo impensado: River, uno de los dos clubes más grandes del país, descendió por primera y única vez a la B Nacional luego de empatar 1-1 ante Belgrano en el Monumental (1-3 en el global) en un duelo correspondiente a la Promoción.

Tras caer por 2-0 en Córdoba, el Millonario recibió al Pirata en un estadio Monumental colmado por hinchas que soñaban con dar vuelta la serie. Pero no pudo ser: con el encuentro empatado y luego de que Mariano Pavone desperdiciara un penal, se derrumbó la última ilusión. De esta manera Belgrano festejó de visitante y River vio finalizar ese día un proceso que había comenzado en la gestión de José María Aguilar y cuyo punto cúlmine fue el descenso.

En San Juan varios periodistas hinchas de River no quisieron recordar aquel hecho. "Tengo memoria selectiva, no se de qué me hablas", dijo una muy conocida conductora televisiva que no quiso dar demasiados detalles, ni su nombre. Muchos hinchas piensan que el descenso fue un punto de inflexión que los llevó a volver a primera, ganar el torneo local con Ramón Díaz y torcer la historia de los superclásicos en los últimos años, de la mano de Marcelo Gallardo.

Uno de los pocos que se animó a recordar ese lamentable suceso fue el periodista Juan Pereyra de Radio Sarmiento. Quien es fanático de River desde hace muchos años. El mismo sostuvo que "ese día vi el partido con mis hermanos que son de Independiente, con mi viejo y mi hijo que también es fanático de River en un sillón que es nuestra cabala desde el 86´. Y bueno, para mi ese día fue muy triste, pero no es una mancha que se queda en la historia. La mancha que realmente queda es la que le colocamos a Boca el 9 de diciembre", dijo haciendo referencia a la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, en la que La Banda dio la vuelta de un partido único en la historia. Al respecto Pereyra agregó que "ninguna mancha nos hacen mal, nosotros jugamos y sentimos la camiseta y sabes qué, San Juan es de River", concluyó.

Juan Pereyra en el estudio de Sarmiento. Foto Diario Huarpe.

El periodista Marcos Quiroga de Canal 13 también es fanático de River hace varios años. El mismo recordó "tres cosas de ese día. Primero el quilombo en la cancha y el famoso meme de un hincha llorando. Segundo, que al terminar de ver el partido, un amigo estaba llorando y el otro jurando venganza de que íbamos a volver, que íbamos a ganar el torneo de la "B" y no sé que más. Y tercero, el Tano Pasman", dijo entre risas el periodista gráfico. Por si no te acordás del Tano Pasman, acá va la perlita eterna:

En cuanto a la pregunta de qué preferís: ¿haber ganado la Libertadores o no haber descendido? Marcos dijo que "me quedó con la final de la Libertadores. La "B" es una mancha, la final de la Copa Libertadores y el escándalo es un agujero en la campera", sentenció.

El periodista Nicolás Gómez, de Radio Universidad dijo que "fue una tristeza total, el ascenso también fue un sufrimiento. Pero debo confesar que lloré más en el ascenso que en el descenso, aunque no avalo los hechos de violencia que se dieron con algunos hinchas", opinó. Y agregó que "prefiero haber ganado la Libertadores que nunca haber descendido, esa es la mancha que no se quita", afirmó.

La periodista deportiva Luz Ochoa de Tiempo de San Juan opinó que "yo creo que más allá de todas las chicanas que uno pueda recibir en el día de la fecha, sobre todo de las personas que venimos humillando hace 6 años, hay que reconocer que ese día fue terrible". Y agregó que "si me dan a elegir entre perder la final de la Libertadores o nunca haber descendido, prefiero nunca haber descendido. Aunque la alegría de haber ganado la Libertadores no se compara con la tristeza de haber descendido", concluyó.

Del otro lado, no faltan las chicanas que hoy inundan las redes sociales, pero como siempre decimos, que solo sea una jornada llena de folklore, y no de violencia innecesaria.