La polémica menos pensada: se picó entre Ginés y el muñeco Gallardo; mirá que dijo el Ministro

La entrevista realizada por Marcelo Gallardo, donde habló de todo y de todos, sigue teniendo repercusiones favorables pero también recibió algunos "palitos" por sus dichos. Algunos tildaron de contradictorio los dichos del entrenador de River y el ministro de Salud, Ginés González García, recogió el guante para responderle.

El Muñeco le reclamó una "explicación" sobre "las razones para que una industria con 500 empleados pueda trabajar con protocolos y que el fútbol no pueda hacerlo entrenando de a cuatro jugadores en distintos turnos", y Ginés se refirió a los dichos aunque no dejó pasar la oportunidad para chicanearlo.

"No lo escuché, lo leí, pero yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan?", dijo.

Y cerró: "Tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión que es ser entrenador y yo trato de cumplir la mía". Según el político, existen dos grandes problemas que impiden la vuelta a las prácticas: la movilidad de los futbolistas, teniendo en cuenta que algunos deben utilizar el transporte público para moverse. Por otro lado, que no todos los clubes cuentan con estadios o predios para poder cumplir el protocolo sanitario necesario para comenzar a entrenarse.