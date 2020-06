La dejaron picando: buscan que el fútbol 5 vuelva a San Juan ¿cómo sería?

Los dueños de las canchas de fútbol del gran San Juan se juntaron en una naciente comitiva y armaron una Cámara Sanjuanina de Fútbol para empezar a diagramar la vuelta de los partidos en las conocidas canchitas de fútbol 5, 7, 9 y 11. "Es un proyecto en el cual nos juntamos entre los dueños e invitamos a loas autoridades de la Secretaria de Deportes para que cuando se habiliten las nuevas actividades podamos sumarnos sin perder el tiempo", sostuvo Francisco Rufrano, flamante presidente de la Cámara que nuclea a 30 empresarios del rubro de momento.

"Nuestro protocolo está basado en los que ya presentaron otras provincias como Salta pero no podemos decir a ciencia cierta que será el definitivo porque tiene que pasar por varias instancias", afirmó Rufrano. Pero adelantó que "a simple vista no estaría permitido el uso del chaleco, tampoco las duchas, ni los bidones de agua ni el tercer tiempo con asadito".

Miembros de la naciente Cámara Sanjuanina de Fútbol.

En provincias como Salta donde actualmente existe un protocolo para este tipo de encuentros deportivos, el asunto funciona así:

-A las 20 ya no se puede jugar más.

-No se pueden usar los vestuarios y los clientes tienen que llegar vestidos con la ropa deportiva para jugar en el complejo.

-Se habilitan los baños en caso de necesidad.

-Cada jugador deberá ducharse en su casa.

-No pueden quedarse en el bar, sí pueden comprar una bebida y llevársela.

-Sólo un individuo puede encargarse del pago del alquiler de la cancha, aunque también se habilita el pago por transferencia. bancaria para evitar el trámite.

-Todos deben entrar con barbijo y una vez adentro se lo sacan.

-Entre cada partido, se desinfectan las pelotas y las redes de los arcos.

-Los mayores de 60 años no pueden jugar, ya que son individuos con mayor riesgo de infectarse.

Pero en San Juan todavía no hay nada definido, aunque como bien dijo Rufrano "estamos imitando los protocolos de otras provincias y pensamos que cuando podamos abrir esto va a funcionar muy bien", finalizó. En otras provincias la habilitación de la práctica del fútbol 5 tuvo un altísimo impacto en los complejos deportivos dedicados a esta actividad quienes no dan abasto con los turnos.

Salta ha flexibilizado su aislamiento de esta manera debido a que solo presenta 8 casos confirmados de coronavirus en toda la provincia. Dista de la situación de Entre Ríos, que con 31 casos confirmó el retorno de la práctica deportiva individual al aire libre con estrictas recomendaciones.