Ginés González quiere a Centurión en Racing: ¿cómo se lo tomó el presidente del club?

En medio de la preocupación por el aumento de contagios de coronavirus, Ginés González García se tomó unos minutos para despejar su mente y hablar de su querido Racing. En declaraciones a TyC Sports, el Ministro de Salud contó en la noche del sábado que le expresó a Víctor Blanco su deseo de que Ricardo Centurión vuelva al club para quedarse tras su préstamo en Vélez.

Un día después, el presidente de la Academia le dijo a Olé: "El pedido de Ginés lo tomé con normalidad porque vino de un hincha como él. Le contesté que no depende de mí y que aún falta para el regreso...". El mandamás de Racing, asimismo, aprovechó para dedicare elogios por su desempeño en estos tiempos de emergencia sanitaria. "El Ministro es un profesional muy capaz, por suerte lo tenemos en el lugar adecuado en este momento. Sé lo que está haciendo por el país, poniéndole el cuerpo con esfuerzo y capacidad".

El funcionario, quien tiene debilidad por Ricky, había declarado en favor de su vuelta, aunque todo indica que se quedará con las ganas. Es que Racing prefiere transferirlo de nuevo, esta vez con venta de al menos un porcentaje del pase o a cambio de jugadores. La mayoría, en el club, no quiere correr el riesgo de que el volante atente contra la armonía que hay en el plantel, dados sus antecedentes de mala conducta en la Academia.

"Yo no le dije a Blanco que lo vuelva a incorporar, pero sí que me gustaría que un jugador como Centurión volviera a Racing. Es un jugador distinto en el fútbol argentino. me respondió que es una decisión del cuerpo técnico", había declarado el funcionario, además de dedicarle un halago al presidente de la Acadé: "Blanco es un extraordinario dirigente y respetuoso de la autoridad técnica".

Ginés no se quedó ahí. Hasta reveló que llamó al arquero Chiquito Romero para tantearlo acerca de la chance de retornar a Avellaneda. Pero no tuvo señales positivas. "Me explicó que en Inglaterra (Manchester United) lo tratan como titular y lo quieren vender como titular...", dijo en relación al impedimento económico.

El Ministro también se lamentó porque la suspensión del fútbol detuvo el envión que traía el equipo, invicto en 2020: "Veníamos fenómenos, agrandados. Se logró en poco tiempo un grupo que nos dejó a todos asombrados. Yo sólo escuchaba elogios".