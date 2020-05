Un ídolo "verdinegro" denunció que hace 4 meses que no cobra el sueldo

Si ya antes de la pandemia de coronavirus los clubes argentinos tenían problemas económicos, es evidente que la crisis se agravó aún más en tiempos de cuarentena. Sin fútbol en los estadios, los ingresos cayeron de manera abismal y los dirigentes naufragan en un mar de dudas a la hora de pagar los sueldos. Una de las instituciones más afectadas tiene a uno de los máximos ídolos “verdinegros” entre los jugadores que no cobran hace tiempo.

El club en cuestión es Huracán y el jugador que declaró en Radio La Red que no cobra hace cuatro meses es Mauro Bogado. El volante que supo destacarse en su paso por San Martín declaró: “Este viernes tendremos otra charla con la gente de agremiados y nos dirán los pasos a seguir. Por lo que teníamos entendido, el club tenía tiempo hasta el jueves a la noche para ofrecernos algún tipo de solución, pero no lo ha hecho”.

“Hace 4 meses que no cobramos el sueldo y estamos en una situación límite. El 30 de junio se nos vence el contrato y quedamos libres”, sostuvo Bogado. En realidad, Huracán es una de las instituciones que más se vio afectada económicamente por la crisis. No solo el ex San Martín tiene problemas con el cobro de su sueldo, sino que Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Rodrigo Gómez, Javier Mendoza y Juan Ignacio Vieyra están en tratativas para poder continuar sus carreras en otros clubes. De hecho, a todos ellos se les vence el contrato el 30 de junio de este año.

Antony Silva, quien también pidió la libertad de acción, tiene una situación un poco más compleja ya que todavía tenía vínculo vigente con la institución más allá de que hacía un par de meses se encontraba negociando su salida.

Por último, el mediocampista sentenció: “Estamos diciendo que nos paguen hasta cuando comenzó la pandemia. No estamos reclamando abril, ni nada por el estilo. No es justo, y por eso estamos haciendo el reclamo. La gente del gremio nos está asesorando”.

Bogado vistió la camiseta de San Martín en dos ciclos distintos. En el primero (el más extenso), disputó 112 partidos y convirtió 17 goles en el periodo 2011-2015. Luego vistió la camiseta de Huracán y retornó a San Martín recién en 2019, donde convirtió 2 goles que no sirvieron para evitar el descenso del equipo a la Primera Nacional.