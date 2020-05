La curiosa faceta del DT de UPCN en plena cuarentena

Alejado de las canchas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el técnico multicampeón con UPCN Voley se da "manija" para todo. Ahora apareció en un video que publicó el Twitter oficial del club sanjuanino en donde se lo vio muy cómodo con un taladro.

¿Alguien podría imaginarse en qué mata el tiempo nuestro DT Fabián Armoa durante la #cuarentena en #SanJuan?



Nosotros le ponemos nuestro título, pero te invitamos a que vos pongas el tuyo: "Armoa el constructor". pic.twitter.com/meSHtu34ga — UPCN Voley (@UpcnVoley) May 8, 2020

No es la primera vez que Fabián Armoa se muestra orgullo refaccionando las instalaciones de su casa. En 2012, en una entrevista con Tiempo de San Juan, contó que se animó a cambiar el piso de madera de su vivienda y hasta armó e instaló él mismo el quincho que ahora disfruta la familia.

En la secundaria fue un tiempo a una Escuela Industrial en Buenos Aires y ahí aprendió muchas cosas: por ejemplo, a agarrar una cuchara de albañil, a picar una pared y colocar luces. “Siempre jugábamos los partidos de noche y para que no se hiciera largo el día, me dedicaba a intrusear con la madera o albañilería. Empecé a hacer cosas con madera, por ejemplo un camión y un velador, los cuales se los regalé a dos amigos. Siempre me gustó y ahora que tengo la casa, aprovecho”, contó en aquella ocasión.