El drama de 15 hockistas sanjuaninos que están varados en Europa

La pandemia de coronavirus rompió la ilusión también de un grupo de hockistas que pegó el gran salto al Viejo Continente, donde se concentra la elite del deporte del stick y la bocha. Ante la paralización del deporte en estos países, son 15 los sanjuaninos que están varados desde hace dos meses en Francia, Italia, España y Portugal. Al temor que genera la enfermedad se suma la incertidumbre de no saber cuándo volverán a casa o a una cancha.

En Portugal hay cuatro hockistas, dos de ellos muy conocidos por integrar el seleccionado argentino mayor y juvenil. Ellos son Danilo Rampulla y Constantino Acevedo, quienes están viviendo en Braga. También en territorio portugués están Tomás Mena y Franco Ferruccio. Si bien allí este último lunes empezaron prudentemente a recuperar la normalidad, la incertidumbre es enorme para los sanjuaninos.

"No sabemos cuándo retomaremos la actividad, dicen que en septiembre o en octubre. Por ahora se hace muy difícil estar lejos de la familia y más en una situación como esta. Como yo hay muchos deportistas que se encuentran en la misma situación, que están en Europa y quieren volver. Estamos todos en contacto, tratando de ver la forma en la que podamos regresar", comentó Ferrucio, el joven formado en las inferiores de Valenciano.

Franco Ferruccio (Club Barcelos de Portugal)

En Italia también hay sanjuaninos repartidos en todo el territorio. Allí están varados Franco Pósito, Franco Ceschín y Juan José Moyano, el pibe de Bancaria. Mientras que en España esperan también ser repatriados Jimena Ortíz, Yamila Leales, Julieta Dávila, Mauro Rabiti, Yamila Leales y Sabrina Gómez.

"Es una situación difícil, pero lo llevo dentro de todo bien, tratando de que sea productivo el día. En estos momentos es duro y triste no estar con la familia. La idea es volver, respetando la cuarentena cuando lleguemos a San Juan", comentó Gómez. Evelin Palacio, quien está en Francia con Emiliano Chiconi y Rodrigo Fuente, también coincidió y agregó: "Es todo muy triste. Estar lejos de mi familia es muy difícil en momentos así. Yo tenía que volver a Argentina cuando terminara la temporada (principios de mayo) pero bueno, no sé hasta cuándo estaremos así".

Sabrina Gómez.

Antes de que se decretara la emergencia sanitaria una gran parte de los hockistas ya había sacado boleto de regreso. Sobre todo los que están viviendo en Italia, ya que la temporada de hockey sobre patines finalizaba en mayo. Otros tenían que esperar hasta junio y julio, meses en los que termina la actividad deportiva en España y Portugal, por ejemplo, para por fin regresar a la provincia.

Por ahora no saben cuándo volverán. Ya estuvieron en contacto con distintas embajadas y expusieron su situación a la Secretaría de Deportes de San Juan. Además de los 15 sanjuaninos, hay otros hockistas también de Mendoza y Buenos Aires que atraviesan el mismo drama. "Yo envié un mail a la embajada argentina en Francia y no supieron decirme cuándo saldrán vuelos. Tampoco sabemos qué va a pasar con el tema económico porque algunos tenemos contrato hasta tal fecha y de ahí no sé qué haremos. Una vez que nos dejen de pagar no sé cómo haremos los otros meses sin poder volver a Argentina", explicó la joven Palacio.