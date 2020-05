Lammens habló de una eventual vuelta del fútbol en el interior y Miadosqui le salió al cruce

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, descartó un pronto regreso del fútbol en Argentina, aunque no desestimó que los equipos jueguen en otras provincias que se encuentran con mínimos niveles de contagio o sin infectados. El testimonio volvió generar dudas en provincias como Formosa y Catamarca donde hasta la fecha, no existen casos positivos de coronavirus. Pero también atañe a territorios como San Juan donde el panorama no es el mismo que en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Puntualmente Lammens dijo que “no es una locura que lo equipos de capital jueguen en otras provincias, pero eso no es una facultad del Estado Nacional, es de la AFA” y subrayó que “si la AFA tomó esa decisión tiene que consultarnos sobre las condiciones sanitario". Con lo que la pelota pasó a la entidad que conduce el sanjuanino Chiqui Tapia y que tiene como uno de los tantos vocales al presidente de San Martín, Jorge Miadosqui.

Dicho dirigente habló con Tiempo de San Juan y fue contradictorio con la postura de Lammens. "Como remarcó Tapia, no hay ninguna posibilidad de jugar en el interior. La situación es más complicada cada día que pasa, y venir a jugar a San Juan significa trasladarse y mover gente desde los aeropuertos, por lo tanto me parece que por ahora las cosas no están dadas", afirmó.

Y agregó que "venir al interior sin público no tiene ningún sentido, por eso hoy por hoy no lo entiendo", dijo el vocal de AFA en referencia a las declaraciones que Lammens realizó en radio El Destape este jueves.

A la par de la postura del sanjuanino Jorge Miadosqui, algunos dirigentes que también permanecen a la AFA tienen en la cabeza algunas fechas tentativas para la vuelta del fútbol. En algunos medios nacionales como Ámbito indican que la nueva idea es apuntar a agosto para el retorno a las prácticas y a octubre para recomenzar la competencia. Claro, que todo dependerá por un lado de la elaboración de protocolos aprobados por las autoridades y la evolución misma de la pandemia, a la espera de que próximamente comience a retroceder.

Por otro lado, la separación de dos meses entre entrenamientos e inicio de los torneos responde a las recomendaciones de los médicos y preparadores físicos, a fin de poner a punto físicamente a los futbolistas y reducir el riesgo de lesiones producto de la nueva puesta en marcha.

La no tan buena noticia para los jugadores es que, de efectivizarse el nuevo calendario, deberían resignar el receso y las vacaciones de verano, señaló TyC Sports.

Por otro lado, la FIFA publicó las fechas de libros de pases de todo el mundo: para Argentina, abrirá del 7 de julio al 28 de septiembre, aunque de arrancar en octubre la AFA deberá correrlo. Para el verano, lo estableció entre el 20 de enero y el 19 de febrero.