"No está en nuestros planes arrancar con los entrenamientos el 25 de mayo"

Este martes Matías Lammens y Ginés González García, los ministros de Turismo y Deporte y de Salud, acordaron la conformación de un Comité para elaborar diferentes protocolos y estudiar el regreso a los entrenamientos de todas las disciplinas para el lunes 25 de mayo. En San Juan, Jorge Chica, secretario de Deportes, descartó esa posibilidad y anunció que junto con las autoridades sanitarias y Comité Covid-19 están trabajando en un proyecto con medidas preventivas y de seguridad para aplicar cuando finalmente se dé el regreso de la actividad, sin fecha todavía.

"No es un anuncio, no hay un DNU. Ahora estamos visualizando cada paso y todavía no damos el primero en lo que respecta al deporte. No digo que no vamos a volver con los entrenamientos, pero tampoco digo que sí. No está en nuestros planes empezar el 25 de mayo", aseguró Chica en diálogo con Tiempo de San Juan.

La apertura se dará siempre y cuando lo habilité el Comité Covid-19, explicó el funcionario. También será importante la situación epidemiológica de la provincia: por ahora no hay virus circulante y el único caso positivo de coronavirus en tratamiento se contagió en Buenos Aires. De mantenerse estas cifras, el deporte podría reactivarse pronto como ya ocurrió en Jujuy, Corrientes y Río Negro.

La Federación Sanjuanina de Patín, uno de los organismos que presentó un protocolo para volver con los entrenamientos.

Mientras tanto se está trabajando en un protocolo único para aplicar en todas las disciplinas. Si bien cada federación ya presentó un plan con medidas de sanidad, la Secretaría de Deportes está trabajando con las autoridades de Salud e intendentes de los 19 departamentos.

Por el momento tienen definido que la vuelta será en etapas, según un sistema de grupos y fases. En una primera instancia se definirán los primeros, donde se agruparán actividades físicas según si son al aire libre, si son grupales u otros factores que tienen que ver con la posibilidad de contagio. En total quedarán tres grupos de actividades y se habilitarán de a uno. Además cada conjunto de actividades volverá al ruedo en tres fases, que harán que la reactivación sea progresiva.

En estas condiciones las actividades de tipo individual, al aire libre y que no generan contacto serían las primeras en permitirse. En cambio los gimnasios cerrados tienen el futuro inmediato más complicado. Para los segundos la reapertura llegaría después y además se baraja la posibilidad de que estén limitados a cierta cantidad de personas en el interior.

"Una vez que hayamos activado la primera fase de este proyecto, empezaremos a visualizar la apertura de algunos deportes que son al aire libre", aseguró Chica.

