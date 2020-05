La atleta olímpica que venció la cuarentena, y festeja volver a trabajar

“Fueron meses muy duros. No poder trabajar de lo que nosotros dependemos fue terrible”. La pandemia por coronavirus también afectó la vida de Marta Orellana, la primera sanjuanina que participó de unos Juegos Olímpicos. No sólo alteró su vida deportiva sino también laboral y el sustento de ella y el de su familia.

“Las ventas ya venían mal en todo el sector y con el cierre del comercio se complicó mucho más. Pero la piloteamos, pudimos hacerle frente a la situación y ahora estamos saliendo de todo esto”, contó en diálogo con Tiempo de San Juan.

Marta fue parte de Atlanta ´96 en la rama atletismo. Además es una leyenda viviente del fútbol femenino y una de las pocas deportistas del país en tener un polideportivo con su nombre. Es sinónimo de deporte. Tal es así que fuera de las canchas hasta trabaja en atención al público en un local de indumentaria.

“Yo trabajaba en la Municipalidad de 9 de Julio, pero cambió de gestión y me echaron. En ese momento, por el periodista Fabio Garbi, me contacté con la familia Martinazzo para trabajar en sus locales. Desde hace 10 años me dedico a esto. Y la verdad es que me gusta, me siento cómoda", expresó.

Su rutina laboral cambió por la pandemia. Ahora trabaja de 10 y 16 bajo estrictas medidas de seguridad. Si bien asegura que es mucho más laboriosa la vida en cuarentena, festeja el regreso del comercio y de miles de trabajadores. “Cuesta que la gente se amolde a las medidas. Por ahí quieren ingresar adultos o números que no están habilitados. Pero la tratamos de llevar y de poner orden. Uno es consciente que si no respetamos vamos a dar un paso atrás y va a cerrar todo de nuevo. Nos tenemos que cuidar”, comentó.

El estadio que fue inaugurado y no pudo disfrutar

En el departamento San Martín, el polideportivo municipal que fue inaugurado en diciembre lleva el nombre de Marta Orellana. Un mimo al corazón para una deportista que dejó su huella en unos Juegos Olímpicos y a sus 46 años lo sigue haciendo en el fútbol femenino. “La verdad es que nunca esperé ese homenaje. Estoy agradecida al intendente Cristian Andino. Sin embargo, es triste verlo ahora lleno de camas. Espero que esto pase y volvamos a ocuparlo con deportes, con los chicos”.