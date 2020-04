Tras ganarle al coronavirus, Fernando Gaviria regresa a Colombia

La pesadilla finalmente terminó para Fernando Gaviria, el ciclista colombiano que estuvo internado tras dar positivo de coronavirus. El pedalero del Team Emirates que en el verano fue parte de la Vuelta a San Juan Internacional y hasta ganó una de sus etapas llegará en un vuelo humanitario proveniente de Emiratos Árabes.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado por el Gobierno colombiano. Gaviria arribará a su país junto con otros 55 compatriotas que también arribarán a la ciudad de Bototá, en el mismo vuelo en el que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos envió una donación de 13 toneladas de insumos médicos para la detención de la enfermedad. Todos los repatriados están bien de salud y dieron negativo en las pruebas que les realizaron de Covid-19.

El ciclista dio positivo a finales de febrero, pero evolucionó positivamente de acuerdo con los especialistas que lo atendieron. Hace dos semanas logró salir del hospital en Emiratos tras haber permanecido ingresado casi cuatro semanas bajo cuidados especiales.

"Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mí en los Emiratos Árabes por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación. Los últimos tests que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria", comentó en su cuenta de Instagram.